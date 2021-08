Boris Johnson au sommet du G7 dans son intégralité – La feuille de route du Premier ministre sur les talibans alors qu’il promet un « passage sûr » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Premier ministre Boris Johnson a salué “l’effort énorme et énorme de notre armée” pour secourir des milliers de personnes bloquées en Afghanistan, mais a déclaré que nous devions en sortir des milliers d’autres alors que le conflit s’intensifie rapidement. Ses commentaires interviennent alors que Joe Biden a insisté sur le fait qu’il retirerait les troupes américaines avant la date limite du 31 août, malgré les appels du Premier ministre, nous devons fournir “un passage sûr pour ceux qui veulent sortir”.

Question : Les puissances occidentales ont-elles besoin de plus de temps pour les efforts d’évacuation d’Afghanistan ?

Boris Johnson : “Je pense, tout d’abord, que vous devez comprendre tout ce qui a déjà été accompli, juste depuis le 14 août, nous en avons évacué 9 000, le Royaume-Uni à lui seul a retiré 9 000 personnes de Kaboul, je pense que 57 vols – un énorme, énorme effort de nos militaires.

“Nous continuerons jusqu’au dernier moment possible. Mais vous avez entendu ce que le président des États-Unis avait à dire, vous avez entendu ce que les talibans ont dit.

“Je pense que vous devez comprendre le contexte dans lequel nous faisons cela, nous sommes convaincus que nous pouvons en sortir des milliers d’autres.

“Mais la situation à l’aéroport ne s’améliore pas, il y a des problèmes d’ordre public, ce sont des scènes pénibles pour ceux qui essaient de sortir, et c’est également difficile pour nos militaires.

“Ce que nous avons fait aujourd’hui au G7, c’est que nous avons réuni les principales puissances occidentales et convenu non seulement d’une approche commune pour gérer l’évacuation, mais également d’une feuille de route sur la manière dont nous allons nous engager avec les talibans. , car ce sera probablement un gouvernement taliban à Kaboul.

“La condition numéro un que nous fixons, en tant que G7, est qu’ils doivent garantir, jusqu’au 31 août et au-delà, un passage sûr pour ceux qui veulent sortir.

“Certains diront qu’ils n’acceptent pas cela et certains, j’espère, en verront le sens, car le G7 a un poids très important – économique, diplomatique et politique.”

Q : Qu’est-ce qui vous fait penser que les talibans veulent s’engager et écouter nos demandes pour des choses comme un passage sûr ?

M. Johnson : “Je suis totalement réaliste au sujet des talibans et je ne pense pas que quiconque prétendra qu’il s’agit d’autre chose qu’une situation très difficile. Mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer l’influence que nous avons.

« Nous voulons aider avec la crise humanitaire, les difficultés que les gens en Afghanistan, les gens qui fuient l’Afghanistan, vont vivre. Le G7 a un énorme levier.

“Aujourd’hui, le G7 a accepté – nous les avons réunis – et ils ont convenu d’une feuille de route pour un engagement futur avec les talibans.

“Ainsi, si ces énormes fonds sont finalement débloqués pour être utilisés par le gouvernement et le peuple afghans, alors ce que nous disons, c’est que l’Afghanistan ne peut pas redevenir un terreau fertile, l’Afghanistan ne peut pas devenir un État narco, les filles doivent être scolarisées jusqu’à l’âge de 18 ans, et ainsi de suite.

“Ce sont des choses importantes que nous apprécions en tant que G7, ce sont des choses qui nous unissent à l’ouest, ce sont des choses pour lesquelles nous nous sommes battus pendant des années en Afghanistan, et pour lesquelles les gens de ce pays ont donné leur vie.

“Le point qui a été souligné aujourd’hui par les dirigeants du G7 est que nous restons attachés à ces valeurs et nous restons attachés à l’Afghanistan.

“Mais la condition numéro un sur laquelle nous insistons est un passage sûr au-delà du 31, au-delà de cette phase initiale, pour ceux qui veulent quitter l’Afghanistan.”

Q : Dans les événements d’expansion d’Al-Qaïda et d’Isis en Afghanistan, y a-t-il une possibilité que les troupes du G7 retournent dans ce pays ?

M. Johnson : “Je pense que vous devez reconnaître que l’histoire de l’Afghanistan est cyclique, malheureusement, et vous aurez vu à différentes époques, différentes forces expéditionnaires envoyées par différentes puissances en vue d’essayer de stabiliser le pays. Notre propre pays a des siècles d’expérience en Afghanistan.

“Mais ce que j’espère, c’est qu’il y a maintenant une voie à suivre différente et un avenir meilleur.

“Je ne pense pas que quiconque va croire que cela va être facile ou que cela est probable à court terme, mais il doit y avoir un monde dans lequel le peuple afghan trouve le leadership, trouve la sagesse, se réunir pour faire des compromis entre eux, pour que les Pachtounes s’assoient avec les Tadjiks, les Ouzbeks et les Turkmènes, et pour que toutes les factions se réunissent, enfin, pour se mettre d’accord sur une voie à suivre pour ce pays.

“Je pense que le point que Joe Biden a essayé de faire valoir est qu’il est très difficile pour les puissances occidentales d’essayer d’imposer ce genre d’ordre à un pays si un pays n’est pas disposé à le faire lui-même.

“Je pense que ce que nous voulons tous voir maintenant, c’est que l’ONU aide à diriger un processus politique qui essaiera de faire avancer l’Afghanistan, de l’amener vers un avenir différent, sans que l’Afghanistan se sente obligé de sous-traiter ou d’externaliser son gouvernement à des puissances étrangères ou à les forces expéditionnaires, c’est pour ça que nous travaillons tous.

« Il faudra de la patience et du temps. Mais en attendant, ce que nous devons faire, c’est utiliser notre influence très, très considérable en tant que G7 pour travailler sur les nouvelles puissances en Afghanistan, insister sur un passage sûr et suivre les chemin que nous pensons être compatible avec nos valeurs et qui nous permettra de nous engager positivement avec elles à l’avenir.”