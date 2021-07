Boris Johnson averti par 1 000 experts que la stratégie d’« immunité collective » tuera des milliers de personnes | Politique | Nouvelles

Sir David King, ancien conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni et président d’Independent SAGE, a émis son sévère avertissement à l’appui d’une lettre ouverte signée par plus de 1 000 scientifiques britanniques du Lancet critiquant les plans visant à supprimer toutes les restrictions sur les coronavirus la semaine prochaine. Et le même groupe de scientifiques à l’origine de la lettre a publié aujourd’hui une déclaration distincte dans laquelle ils ont qualifié l’approche du gouvernement de “dangereuse et contraire à l’éthique”.

Ils ont également décrit une stratégie à quatre volets qui, selon eux, était nécessaire pour préparer le public britannique à l’automne.

M. Johnson a exposé ses plans dans une déclaration au numéro 10 hier.

Plus précisément, le Premier ministre a confirmé que les exigences légales en matière de distanciation sociale et de port du masque prendraient fin à cette date – tout en soulignant simultanément: “Cette pandémie n’est pas terminée” et en exhortant les gens à ne pas se livrer à “un grand jubilé de liberté de toute sorte de prudence et la retenue.

Sir David King a déclaré : « Nous soutenons fermement cette déclaration.

«Il est incroyable que le gouvernement britannique se lance dans une stratégie d’immunité collective qui entraînera des milliers de décès inutiles et de graves maladies à long terme alors que tant de progrès ont été réalisés avec le programme de vaccination.

“Comme nous le disons depuis plus d’un an, cette stratégie est complètement erronée et ne reflète pas les meilleurs conseils scientifiques ou médicaux.”

JUST IN: Guerre civile conservatrice alors que Mercer soutient la star anglaise dans l’attaque contre Priti Patel

Le groupe de scientifiques comprend l’auteur principal du mémo du Lancet, l’épidémiologiste clinique le Dr Deepti Gurdasani, maître de conférences en apprentissage automatique à l’Université Queen Mary, le professeur Trish Greenhalgh de l’Université d’Oxford, et le professeur Christina Pagel de l’University College de Londres et le professeur Martin McKee de la London School of Tropical Health and Hygiene, tous deux membres de Independent SAGE.

Leur déclaration disait : « La déclaration du Premier ministre aujourd’hui laisse peu de doute sur le fait que le dernier plan du gouvernement en cas de pandémie consiste à exposer imprudemment des millions de personnes aux impacts aigus et à long terme d’une infection massive. Nous pensons que c’est une terrible erreur.

« Cette stratégie exerce déjà une pression intense sur les services de santé en difficulté et entraînera de nombreux décès et maladies de longue durée évitables.

“Le récit de” prudence, vigilance et responsabilité personnelle “est une abdication du devoir fondamental du gouvernement de protéger la santé publique.”

Le communiqué ajoute : « On a dit aux ministres de s’attendre à 1 à 2 millions de cas dans les semaines à venir, avec un nombre de cas quotidien pouvant atteindre 100 000.

“Cependant, le gouvernement a confirmé son intention de supprimer presque toutes les mesures de santé publique le 19 juillet dans le cadre d’une stratégie apparente visant à obtenir une immunité collective par une infection de masse, plutôt que par la voie beaucoup plus sûre (et plus prévisible) de la vaccination.

“Une stratégie qui choisit maintenant l’infection massive chez les enfants et les jeunes comme moyen de protéger les personnes vulnérables en hiver, au lieu de prendre le temps de vacciner nos jeunes est contraire à l’éthique et non scientifique.”

Et les scientifiques ont prévenu : « Une ouverture plus poussée est présentée comme un « jour de la liberté », mais pour beaucoup, c’est tout le contraire.

« Ceux qui vivent avec des problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables au COVID (et les vaccins moins efficaces contre lui) craignent un retour au blindage à l’intérieur car ils ne sont plus protégés par un faible nombre de cas et des mesures telles que d’autres portant des masques, l’éloignement physique et l’isolement des Contacts.

« Étant donné que les personnes vaccinées peuvent transmettre et transmettent le virus, nombre de leurs proches devront restreindre leurs activités pour les protéger. »

Le Dr Gurdasani a commenté : « Le gouvernement condamne des centaines de milliers de nos jeunes à une maladie et à un handicap de longue durée alors qu’il pourrait facilement les protéger avec des vaccins sûrs.

“C’est complètement imprudent et cela n’a aucun sens.”

Les experts ont exhorté le gouvernement à :

Articuler une stratégie à long terme pour le contrôle de la pandémie en s’appuyant sur des « informations claires fondées sur des preuves » sur la façon de se protéger et de protéger les autres. Maintenir les mesures préventives de base telles que les masques, l’éloignement physique et l’hospitalité en plein air jusqu’à ce que les cas reviennent aux niveaux observés en mai, arguant : “Ces mesures sont des perturbations mineures qui augmentent nos libertés plutôt que de les restreindre” Concentrez-vous sur les données et non sur les dates en attendant que les cas soient faibles, que des mesures d’atténuation à l’école et sur le lieu de travail soient en place et que la plupart des personnes âgées de 12 ans et plus soient vaccinées avant de s’ouvrir davantage, car ainsi que soutenir l’installation généralisée de systèmes de ventilation et encourager le travail à domicile dans la mesure du possibleFournir aux autorités locales les moyens de tests approfondis et aider les personnes à isoler si elles sont potentiellement contagieuses, ainsi qu’investir dans les écoles pour les rendre plus sûres avant septembre

Express.co.uk a contacté le numéro 10 pour commentaires.