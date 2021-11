Boris Johnson avertit que l’UE doit choisir le gazoduc russe ou « défendre l’Ukraine » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’exprimant lundi, le Premier ministre britannique a souligné l’importance de défendre la paix en Ukraine alors que les Russes continuent de se rassembler près de la frontière, suscitant des craintes d’invasion. Malgré l’opposition britannique et américaine, la chancelière allemande Angela Merkel a soutenu le gazoduc Nord Stream 2 qui fournira du gaz russe à Berlin via un gazoduc traversant la mer Baltique.

Lors d’une conférence de presse lundi, M. Johnson a déclaré qu’il se tiendrait « au coude à coude » avec les alliés du bloc contre l’agression russe.

Le Premier ministre a déclaré que le bloc doit « reconnaître qu’il existe un choix » entre l’utilisation du gaz russe fourni par le gazoduc et la défense de l’Ukraine lors de son discours pré-écrit au banquet du maire.

« Lorsque nous disons que nous soutenons la souveraineté et l’intégrité de l’Ukraine, ce n’est pas parce que nous voulons être hostiles à la Russie, ou que nous voulons d’une manière stratégique encercler ou saper ce grand pays », a-t-il déclaré.

« Et qu’on n’oublie jamais, en cette période de commémoration, que c’est le sang russe qui nous a permis de vaincre le nazisme.

« C’est parce que nous avons un engagement en faveur de la démocratie et de la liberté qui est désormais partagé à travers la vaste masse du continent européen.

« Et lorsque nos amis polonais ont demandé notre aide pour faire face à une crise artificielle à leur frontière avec la Biélorussie, nous n’avons pas tardé à répondre.

« Et nous espérons que nos amis reconnaîtront qu’un choix se présente sous peu entre maintenir toujours plus d’hydrocarbures russes dans de nouveaux pipelines géants, et défendre l’Ukraine et défendre la cause de la paix et de la stabilité, permettez-moi de m’exprimer ainsi. »

Le président français Emmanuel Macron a également déclaré à Vladimir Poutine lors d’un appel que la France « défendrait l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Le gazoduc Nord Stream 2, bien que presque terminé, se heurte à une forte opposition aux États-Unis et dans la majorité de l’UE.

Cependant, Mme Merkel a appelé le président Poutine cet été au sujet de l’accord, a révélé le Kremlin.

« Le président russe a salué la loyauté indéfectible de la partie allemande concernant l’achèvement de ce projet purement commercial qui vise à renforcer la sécurité énergétique de l’Allemagne », a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Le gazoduc d’origine, Nord Stream, a été achevé en 2011 et, tout comme son prédécesseur, le second acheminera du gaz sur 1 200 km (745 miles) sous la mer Baltique, commençant juste à l’extérieur de Saint-Pétersbourg et se terminant sur la côte nord de l’Allemagne.

Certains craignent que le gazoduc n’augmente la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie et ne sape l’Ukraine, qui sera supprimée des frais de transit actuels.