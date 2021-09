Boris Johnson blâmé pour le « chaos » de la Maison Blanche par l’attaché de presse de Biden – « Hors service » | Politique | Nouvelles

Hier, lors d’une discussion avec le président américain Joe Biden, M. Johnson a répondu aux questions de journalistes britanniques sur le commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis, Harry Dunn et l’Irlande du Nord. Mais leurs homologues américains ont déposé une plainte officielle après qu’ils n’aient pas été autorisés à poser d’autres questions au 46e président.

M. Biden avait répondu à quelques questions de journalistes britanniques, notamment sur la mort de Harry Dunn.

Lorsque les journalistes américains ont tenté d’assurer le suivi, les assistants de Biden ont mis fin à la réunion des médias et ont exigé que les piratages quittent le bureau ovale dans ce que les journalistes américains ont qualifié de «chaotique».

Mais Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a tenté de rejeter la responsabilité du désordre sur Boris Johnson.

“Je pense que notre relation avec le Royaume-Uni et le Premier ministre Johnson est si forte et durable que nous pourrons aller au-delà de cela”, a-t-elle déclaré avec un sourire.

JUST IN: Ne pourrait pas être plus heureux ‘ Andrew Neil confirme qu’il n’apparaîtra plus jamais sur GB News

“Mais il a fait appel à des personnes de son service de presse sans nous avertir à l’avance de cette intention.”

Mme Psaki a ajouté: “Je pense que le président n’a pas passé une minute à s’en inquiéter.”

Les scènes chaotiques ont suivi après que le Premier ministre eut fait un point sur l’Irlande du Nord.

L’Ulster s’est avéré être un point de contraste entre le gouvernement britannique et américain.

LIRE LA SUITE: Je change beaucoup de couches’ Boris Johnson confirme qu’il a six enfants dans une interview télévisée américaine

Andrew Restuccia, un journaliste de la Maison Blanche au Wall Street Journal, a qualifié les scènes de “chaotiques”.

La rédactrice politique du Daily Mirror, Pippa Crerar, a ajouté : “Les collègues de la Maison Blanche pourraient être intéressés de savoir que la presse britannique pensait que les cris des assistants étaient totalement hors de propos.”

“Un manque de responsabilité fâcheux…”