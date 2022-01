Boris Johnson célèbre l’anniversaire du Brexit et promet d’aller « plus loin et plus vite » | Politique | Des nouvelles

Vendredi soir, le Premier ministre a énuméré toutes les nouvelles politiques initiées au cours de l’année que le Brexit a rendues possibles. Il a déclaré : « Il y a un an aujourd’hui, nous avons entamé notre nouvelle relation avec l’UE par le biais du plus grand accord de libre-échange sans tarif ni quota au monde : l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE.

« Ce n’était que le début. Depuis, notre mission a été de maximiser les avantages du Brexit afin que nous puissions prospérer en tant que pays moderne, dynamique et indépendant.

« Nous avons remplacé la libre circulation par un système d’immigration basé sur des points.

« Nous avons obtenu l’année dernière le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe en évitant la lenteur des processus européens.

« Et de Singapour à la Suisse, nous avons négocié des accords de libre-échange ambitieux pour stimuler les emplois et les investissements ici chez nous. »

Le Premier ministre a également affirmé que les réductions des taxes sur la bière dans le budget et le rétablissement du timbre de la couronne sur les verres de pinte étaient des exemples de la façon dont son gouvernement « rétablissait le bon sens dans notre livre de règles ».

Il a ajouté : « Le travail n’est pas terminé et nous devons continuer sur notre lancée.

« Au cours de l’année à venir, mon gouvernement ira plus loin et plus rapidement pour tenir la promesse du Brexit et tirer parti de l’énorme potentiel qu’apportent nos nouvelles libertés. »

Boris Johnson n’a fait aucune mention des défis de cette année que les opposants politiques ont imputés au Brexit, tels que les pénuries de chauffeurs de poids lourds, les pénuries alimentaires dans les supermarchés, les migrants décédés dans la Manche et les tensions concernant le protocole d’Irlande du Nord.

«Avec seulement quelques jours avant les nouvelles règles, nous restons préoccupés par le fait que janvier pourrait être un mois chargé pour nos membres.»

Alors que les responsables examinent des milliers de réglementations européennes qui ont été automatiquement conservées après le Brexit pour s’assurer qu’elles continuent de profiter au Royaume-Uni, les initiés disent que l’accent est mis sur les nouvelles technologies.

Des travaux seraient en cours dans les services gouvernementaux pour identifier les domaines dans lesquels le Royaume-Uni peut prendre l’initiative, tels que l’intelligence artificielle, les voitures autonomes, la réforme des droits sur les données et la réforme de la réglementation des dispositifs médicaux.