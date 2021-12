Boris Johnson chahuté par un électeur furieux lors d’une visite au centre de vaccination « Honte à vous ! » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a visité un centre de vaccination à Ramsgate, dans le Kent, où il a parlé avec des bénévoles de leur travail et du déroulement du programme de rappel. Le premier ministre s’est entretenu avec l’un des membres du personnel qui a déclaré que tout le monde faisait un travail « incroyable » avec le chef conservateur les remerciant pour leurs efforts. Mais le moment a été écourté après qu’un homme a commencé à crier à travers le centre » Honte à toi Boris Johnson « , ce qui a attiré l’attention du Premier ministre alors qu’il disait simplement » Bonjour » avant de revenir maladroitement à sa conversation.

Alors que M. Johnson tournait le dos au chahut, il a poursuivi sa conversation avec un membre du personnel du centre et lui a dit que leurs efforts étaient « fantastiques ».

Le Premier ministre a visité le centre tôt le matin jeudi lors d’une visite surprise.

S’exprimant au centre, M. Johnson a déclaré: « Je pense que le centre de vaccination de Ramsgate est incroyable.

« C’est certainement l’un des meilleurs que j’ai vu. Mais il y a des gens dans tout le pays qui font un travail incroyable.

« Et je remercie simplement le Dr Ash et toutes ses équipes. L’esprit des volontaires ici, l’esprit des médecins et des infirmières, les personnes qui préparent les vaccins, les vaccinateurs eux-mêmes, c’est tout simplement un dévouement fantastique.

« Et je dirais simplement à tout le monde dans la région du Kent et de Medway que la capacité est là. Il y a une énorme armée de jabs de bénévoles enthousiastes, de médecins et d’infirmières qui sont prêts à vous mettre les jabs dans les bras, alors avancez et obtenez-les. «

M. Johnson a également fait référence à la campagne de recrutement locale du NHS, l’appelant « l’âge d’or » du recrutement.

Plusieurs sondages ont maintenant placé le leader travailliste, Sir Keir Starmer, comme le choix du pays pour le prochain Premier ministre malgré l’avance confortable à deux chiffres des conservateurs plus tôt cette année.

Politico met le travail à 38 pour cent avec les conservateurs à 33 pour cent.

Une grande partie du public s’est mise en colère contre M. Johnson après que des rapports ont révélé que le personnel conservateur avait bafoué les règles de verrouillage l’année dernière en assistant à des fêtes de Noël.

Selon le Guardian and the Independent, M. Johnson a assisté à une fête en mai 2020 pendant 15 minutes malgré le verrouillage du pays.

Parmi les allégations, un porte-parole du n ° 10 a déclaré : « Pendant les mois d’été, le personnel de Downing Street utilise régulièrement le jardin pour certaines réunions.

« Le 15 mai 2020, le Premier ministre a tenu une série de réunions tout au long de l’après-midi, y compris brièvement avec le secrétaire à la Santé et aux Soins de l’époque et son équipe dans le jardin à la suite d’une conférence de presse.

« Le Premier ministre s’est rendu à sa résidence peu après 19 heures. Un petit nombre de membres du personnel requis pour travailler sont restés dans le jardin de Downing Street pendant une partie de l’après-midi et de la soirée. »

Le Mirror a également publié une photo du personnel conservateur, qui comprenait l’espoir du maire de Londres Shaun Bailey, lors d’une fête pendant le verrouillage.

Un porte-parole de Scotland Yard a déclaré: « Conformément à la politique du Met, les agents n’enquêtent normalement pas sur les infractions à la réglementation sur les coronavirus lorsqu’elles sont signalées longtemps après qu’elles auraient eu lieu.

« Cependant, si des preuves importantes suggérant une violation de la réglementation deviennent disponibles, les agents peuvent les examiner et les considérer. »

La nouvelle fait suite à plusieurs autres rapports selon lesquels les départements gouvernementaux ont organisé des fêtes à Noël l’année dernière.

Le ministère de l’Éducation a confirmé qu’il avait organisé une réunion dans son bureau pour remercier le personnel pour son travail acharné au cours de la pandémie et a déclaré qu’aucun étranger n’était impliqué.

Le Sunday Mirror a partagé des photographies de M. Johnson lors d’un quiz virtuel à Downing Street qui, selon le gouvernement, n’était qu’une brève apparition pour remercier les participants.

Le député conservateur senior Sir Geoffrey Clifton-Brown a averti que M. Johnson pourrait faire face à un défi de leadership en 2022, car de nombreux membres du parti sont mécontents de ses « blessures auto-infligées ».