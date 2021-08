Boris Johnson confronté à des pêcheurs désespérés alors que l’accord sur le Brexit «échoue» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Premier ministre, ainsi que le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, le ministre du Bureau écossais David Duguid et le chef conservateur écossais Douglas Ross, ont rencontré aujourd’hui les chefs d’un certain nombre d’organisations de pêche. Le directeur général de la Scottish Seafood Association, Jimmy Buchan, a insisté auprès du Premier ministre sur le nombre d’employés perdus pour l’industrie à la suite du Brexit, qui a considérablement réduit le nombre de travailleurs saisonniers en Écosse et a eu un impact sur le secteur des fruits de mer.

S’exprimant ensuite, M. Buchan a déclaré: “J’ai demandé l’assurance que le gouvernement travaillerait en étroite collaboration avec nous pour résoudre la grave pénurie de main-d’œuvre.

“Il a convenu qu’une campagne était nécessaire pour encourager les jeunes à entrer dans l’industrie et sur la nécessité d’une action directe pour endiguer l’hémorragie des travailleurs d’outre-mer qui s’est produite depuis le 1er janvier.”

M. Buchan et d’autres chefs de file de la pêche ont également déclaré à M. Johnson que l’accord sur le Brexit “était bien en deçà des attentes”.

Le secteur a connu des retards dans l’exportation de marchandises lorsque la bureaucratie imposée par l’accord a provoqué des ralentissements à Douvres.

L’accord dévoilé à la fin de l’année dernière a également permis aux pêcheurs de l’UE de pénétrer dans les eaux britanniques jusqu’en 2026.

Elspeth Macdonald, directrice générale de la Fédération des pêcheurs écossais, a déclaré que M. Johnson avait le devoir de soutenir le secteur d’ici à l’expiration de l’accès des pêcheurs de l’UE.

JUST IN : Vraiment Guy ? Les Brexiteers déchirent Verhofstadt sur un tweet olympique

Le Premier ministre et M. Kwarteng ont visité un parc éolien offshore en mer du Nord après la réunion de Fraserburgh, où Mme Macdonald a soulevé la question des énergies renouvelables offshore.

Elle a déclaré : « Plus d’énergies renouvelables est clairement vitale dans la lutte contre le changement climatique.

« Mais nous devons également reconnaître que le poisson est un aliment protéiné sain avec une très faible empreinte carbone par rapport à toutes les autres sources animales et à de nombreuses sources végétales.

« En plus du manque de possibilités de pêche, l’industrie est confrontée à une compression spatiale à mesure que l’éolien offshore se développe.

“Le vent souffle dans beaucoup plus d’endroits que les poissons n’y nagent, et pour que les deux secteurs prospèrent, des décisions doivent être prises qui nous permettent de coexister avec succès.”

Une porte-parole du Defra a déclaré : « Nous nous engageons à soutenir la flotte de pêche britannique et à niveler l’industrie et les communautés côtières à travers le Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord-cadre historique sur la pêche qui reflète le nouveau statut du Royaume-Uni en tant qu’État côtier indépendant et œuvre pour protéger et promouvoir les droits des pêcheurs à travers le Royaume-Uni.

“Nous nous sommes engagés à hauteur de 23 millions de livres sterling pour soutenir les entreprises de pêche en Écosse et au Royaume-Uni.

«Et 100 millions de livres sterling supplémentaires ont été consacrées au rajeunissement de l’industrie et des communautés côtières à plus long terme.

« Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec l’industrie pour les aider à accéder à la main-d’œuvre dont elles ont besoin.