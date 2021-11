Boris Johnson confronté après être passé sans masque à côté d’Attenborough à la Cop26 | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été photographié sans masque alors qu’il était assis à côté du trésor national de 95 ans, Sir David Attenborough, lors de la cérémonie d’ouverture de la Cop26 à Glasgow. Le Premier ministre a reçu de nombreuses critiques à l’encontre du photographe bien que les deux hommes aient retiré leurs masques à divers moments des discours. L’intervieweuse de CNN, Christine Amanpour, a confronté M. Johnson sur le moment, lui disant que la photo était devenue virale.

M. Johnson a déclaré à CNN: « Je porte un masque dans des espaces confinés avec des personnes que je ne rencontre pas normalement et je pense qu’il appartient aux gens de juger s’ils sont à une distance raisonnable de quelqu’un et s’ils êtes avec quelqu’un qu’ils ne rencontrent pas normalement.

« C’est l’approche que nous adoptons. »

Ses commentaires interviennent après qu’il a déclaré que si le public ne lui faisait pas confiance sur la nécessité de lutter contre le changement climatique, il faisait confiance à des personnalités telles que Sir David Attenborough.

S’exprimant à Glasgow, Boris Johnson a déclaré : « Si nous ne le faisons pas, si nous ne réparons pas notre climat, ce sera une catastrophe économique ainsi qu’une catastrophe environnementale.

« Je pense que les gens doivent comprendre qu’en tant que point numéro un, la seule façon de résoudre ce problème est de réduire les émissions de CO2 et de lutter contre le changement climatique.

« Je pense aussi qu’il y a une grande sagesse chez les Britanniques et je pense qu’ils peuvent voir que c’est un problème qui doit être résolu et ils peuvent ne pas m’écouter, mais ils écoutent certainement Sir David Attenborough et ils regardez ce qui se passe réellement dans le monde.

« Ils regardent les incendies, ils regardent les inondations, et ils regardent les ouragans, et l’incidence accrue des trois, une incidence très accrue, et ils pensent que quelque chose se passe ici. »

Il a ajouté: « Ils ne sont pas stupides et ils peuvent voir que c’est quelque chose qui doit être abordé. »

Dans sa dernière production télévisée, le célèbre historien de la nature joue un rôle actif devant la caméra, décrivant la façon dont les plantes prospèrent dans le monde.

S’exprimant avant la projection, il a déclaré: « Il est tout à fait approprié que The Green Planet reçoive sa première à la Cop26, et je suis heureux d’avoir pu être à Glasgow pour le voir avec un public.

« Pendant des années, la vie végétale a été largement ignorée lorsqu’on parle de changement climatique, mais comme les téléspectateurs le verront en regardant la série, l’écosystème vert est au cœur de toute vie sur terre et il est donc vital que nous luttions ensemble contre la biodiversité et le changement climatique. «

L’équipe de production de The Green Planet a utilisé un type de caméra sur mesure pour montrer la vie des plantes dans les moindres détails.

La série en cinq parties de l’unité d’histoire naturelle de la BBC devrait être diffusée au début de 2022.