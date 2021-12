Boris Johnson dans une nouvelle émission d’horreur alors que les électeurs se retournent contre lui – « Date de péremption atteinte ! » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson est « mis en garde par les députés », selon un commentateur

Les lecteurs ont voté dans notre sondage pour savoir si le premier ministre peut conserver son rôle à la suite de la perte stupéfiante de ce qui était un siège ultra-sécurisé pour les conservateurs. Quelque 58 pour cent (1 723 personnes) ont dit non, tandis que 42 pour cent (1 247) ont dit oui.

Notre sondage a eu lieu avant que M. Johnson ne subisse un nouveau coup dur avec la démission choquante du ministre du Brexit, Lord Frost.

Commentant ce site Web, un lecteur avec le nom d’utilisateur « MeerJabsNodig » a fustigé : « Il a livré BRINO au lieu de faire le Brexit !

« Il est donné dans l’UE à tous les points ! Il n’aboie que et ne mord pas ! Il donne de plus en plus de permis de pêche aux Français !

« Oui, il doit y aller ! Nous avons besoin de quelqu’un qui n’a pas peur de riposter et qui veut aller à l’OMC ! »

Quelque 58% des personnes interrogées ont déclaré que Boris Johnson ne pouvait pas rester dans son travail (Image: GETTY)

Un autre, ‘qui’, a écrit: « Je pense que Boris a servi à quelque chose avec le Brexit (une bataille en cours sur laquelle il semble s’adoucir), mais il a atteint sa date de péremption. »

Un troisième, « Le psychiatre va vous voir maintenant », a déclaré: « Le moment est venu pour lui de monter sur son vélo Boris et de le mettre en jambe. Beaucoup trop de gaufres alors que nous avons besoin d’un leader fort pour s’occuper de ce pays et dire à l’UE pour en faire un et le monde, nous sommes ouverts aux affaires. »

Un autre lecteur, ‘Robert180650’, fulmine : « Sa position devient de jour en jour plus intenable ! Tout comme ses décisions ! »

Cependant, d’autres lecteurs ont défendu le Premier ministre en difficulté.

Le Premier ministre a fait face à la semaine la plus dommageable de son mandat (Image: GETTY)

L’un d’eux avec le nom d’utilisateur « charlieboy2 » a commenté : « C’est bon de dire que Boris doit partir, mais qui va le remplacer ? »

Un autre, « Joe1690 », a écrit : « Laissez-le simplement faire son travail, il est le meilleur pour rendre le Royaume-Uni encore meilleur. »

Notre sondage intervient après que les libéraux-démocrates ont renversé une énorme majorité conservatrice pour remporter vendredi l’élection partielle du North Shropshire.

Le vote dans la circonscription des West Midlands a été déclenché à la suite de la démission d’Owen Paterson au milieu d’une querelle pour sordides.

Hier soir, il est apparu que Lord Frost avait démissionné de manière sensationnelle (Image: PA)

Le résultat a été un choc majeur car le North Shropshire avait renvoyé un député conservateur à chaque vote depuis 1983, qui était la première élection de la circonscription sous sa forme actuelle.

Pendant ce temps, M. Johnson, assiégé, a fait face à la semaine la plus dommageable de son mandat.

Les allégations de fêtes de fin de confinement à Downing Street à Noël dernier ont suscité la fureur.

Le Premier ministre a également subi sa plus grande rébellion depuis son entrée au n ° 10 avec 100 députés conservateurs d’arrière-ban le défiant de voter contre les passeports Covid pour les grandes salles plus tôt cette semaine.

Chronologie du Brexit (Image : EXPRESS)

Et lors du dernier coup porté au corps, la nuit dernière, il est apparu que Lord Frost avait démissionné de manière sensationnelle.

Le ministre du Brexit, qui a dirigé les négociations avec l’UE, aurait remis sa lettre de démission à M. Johnson la semaine dernière avec un accord de départ en janvier.

Mais dans une lettre au Premier ministre publiée samedi soir, il a déclaré qu’il était « déçu que ce plan soit devenu public ce soir et dans les circonstances, je pense qu’il est juste que j’écrive pour me retirer avec effet immédiat ».

Lord Frost a remercié M. Johnson et a déclaré « Le Brexit est désormais sécurisé »

Mais il a ajouté : « Le défi pour le gouvernement est maintenant de saisir les opportunités qu’il nous offre.

« Vous connaissez mes inquiétudes concernant la direction actuelle du voyage. »

Il a également exprimé ses inquiétudes que le déblocage des restrictions de Covid ne s’était pas avéré « irréversible » comme promis.

Il a déclaré: « J’espère que nous pourrons bientôt nous remettre sur les rails et ne pas être tentés par le genre de mesures coercitives que nous avons vues ailleurs. »

Express.co.uk a interrogé 2 970 personnes sur ce site Web du 17 au 18 décembre.