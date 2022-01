Boris Johnson dans une tirade furieuse contre le « charabia » des trolls antivaxxer | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a giflé la désinformation des militants anti-vaxxers sur les réseaux sociaux autour du vaccin contre le coronavirus. Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait une approche volontaire des vaccinations, mais a critiqué le « total charabia » poussé en ligne par certains trolls des médias sociaux.

Le Premier ministre a déclaré à Sky News : « Je veux dire aux militants anti-vaxx, aux personnes qui mettent ce charabia sur les réseaux sociaux : ils ont complètement tort.

« Vous ne m’avez pas entendu dire cela auparavant parce que je pense qu’il est important que nous ayons une approche volontaire dans ce pays et nous allons garder une approche volontaire. »

Il a déclaré que d’autres pays européens optaient pour la « coercition » et a ajouté: « Quelle tragédie que nous ayons toute cette pression sur le NHS, toutes les difficultés que nos médecins et infirmières connaissent et nous avons des gens qui jaillissent un non-sens complet sur la vaccination.

« Ils ont totalement tort, et je pense qu’il est temps que moi, le gouvernement, les interpelle sur ce qu’ils font. C’est absolument faux, c’est totalement contre-productif, et ce qu’ils publient sur les réseaux sociaux est un charabia complet . »

