Boris Johnson : Darren McCaffery s’en prend au Dr Liam Fox pour le demi-tour de Johnson | Politique | Nouvelles

in

Au cours d’une discussion avec le député conservateur Dr Liam Fox, l’animateur Darren McCaffery a contesté le concept “ridicule” selon lequel le Premier ministre devrait être tenu de suivre les règles sur les coronavirus que le reste du public britannique devrait être tenu de suivre. Il a souligné à quel point le Premier ministre a le rôle de diriger le pays et, à son tour, cela signifie qu’il ne devrait pas avoir à s’isoler étant donné qu’il a reçu les deux doses d’un vaccin contre le covid, qu’il a eu le covid et qu’il est le chef du pays. La nouvelle survient alors que M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​effectué un demi-tour drastique dimanche sur leur décision de s’isoler après être entrés en contact avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid qui a été testé positif pour le coronavirus.

Darren McCaffrey a critiqué: «Pour moi, il y a beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement en disant qu’il a une règle pour eux, une règle pour les autres.

«Mais il est le Premier ministre et devons-nous nous attendre à ce que les règles que tout le monde devrait respecter, à l’homme qui est censé diriger le pays?

“Il est franchement ridicule que quelqu’un qui a été dupable, qui a déjà eu le virus, continue son travail… non?”

Le Dr Liam Fox a répondu : « Bien sûr, il doit continuer son travail.

“La question est bien sûr toujours la réalité et la perception et si vous demandez toujours aux gens de suivre les règles..

« Ça n’a pas l’air bien si les responsables ne suivent pas les règles.

“Nous ne vivons pas dans une ère de très grand équilibre à l’heure actuelle où les gens diront” bien sûr, le Premier ministre doit continuer son travail, il doit l’être “.

« Tout est une question de politique de perception.

Plus à venir…