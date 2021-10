Boris Johnson décrit la mission de la COP26 dans un message spécial avant le Parlement des enfants | Politique | Nouvelles

COP26 : le PM publie un message avant le Parlement des enfants

Le Premier ministre a partagé son message vidéo des heures avant que des centaines d’enfants aient leur mot à dire sur le changement climatique dans le premier Parlement virtuel des enfants au monde, que l’Express est fier d’organiser à 17 heures. Dans le clip, M. Johnson décrit la COP26 – qui démarre à Glasgow dimanche – comme le sommet le plus important de sa vie.

Le Premier ministre a déclaré que sa mission pour la conférence des Nations Unies était de persuader les dirigeants mondiaux de réduire les émissions de CO2, de s’éloigner des combustibles fossiles et d’aider les pays en développement à agir contre le changement climatique.

M. Johnson ajoute que les questions qui seront discutées lors de la COP26 concernent tout le monde dans le monde, mais en particulier les jeunes générations.

Dans son message spécial pour le Parlement des enfants, le Premier ministre a déclaré : « Bonjour, c’est Boris Johnson ici, qui vous souhaite la bienvenue dans cet incroyable Parlement des enfants en ligne.

« Il ne reste plus que quelques instants jusqu’à la COP26 où les présidents et premiers ministres du monde entier se réuniront à Glasgow pour le sommet le plus important, certainement de ma vie, et probablement de celle d’autres personnes aussi.

Boris Johnson a partagé un message spécial avant le Parlement des enfants (Image: PARLEMENT DES ENFANTS)

Le PM décrit la COP26 comme le sommet le plus important de sa vie (Image : PARLEMENT DES ENFANTS)

« Notre mission est d’amener les dirigeants mondiaux à accepter de réduire drastiquement les gaz de CO2 pompés dans l’atmosphère, emmaillotant la terre comme un thé géant douillet.

« Et de prendre des mesures maintenant pour éliminer le charbon, arrêter l’utilisation de combustibles fossiles dans les voitures et donner de l’argent pour aider les pays en développement à passer au vert.

« En même temps, arrêter et inverser la déforestation en plantant des arbres, des arbres, des arbres, des millions, des milliards d’arbres à travers le monde. »

M. Johnson dit qu’il parlera au nom des jeunes participant au Parlement des enfants lorsqu’il assistera à la COP26 la semaine prochaine.

Des centaines d’enfants auront leur mot à dire sur le changement climatique au Parlement des enfants (Image : FLORENCE NICHOLS)

Le sommet est considéré comme crucial pour parvenir à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2C ou 1,5C.

Dans son message au Parlement des enfants, le Premier ministre déclare : « Ce dont nous allons discuter concerne tout le monde sur cette planète.

« Mais pour nos enfants et nos petits-enfants, cela compte encore plus.

« Et c’est une chance pour les enfants de tout le Royaume-Uni de nous dire ce qu’ils pensent.

Le Premier ministre a partagé son message quelques heures avant le Parlement des enfants (Image: PARLEMENT DES ENFANTS)

« À la fin de la session, leurs conclusions me seront remises afin que lorsque je me rendrai à Glasgow la semaine prochaine, je saurai que je parle en leur nom. »

Le Premier ministre rend également hommage à Sir David Amess, qui a été l’instigateur du Parlement des enfants. Le député de Southend West a été poignardé à mort lors d’une opération chirurgicale de circonscription plus tôt ce mois-ci.

M. Johnson a déclaré: « Je tiens à rendre un hommage particulier à Sir David Amess, dont la passion et la détermination ont contribué à la réalisation de ce projet.

« Et à tous ceux qui y participent, je dis que votre voix compte car c’est vous et votre génération à venir qui hériterez un jour de la Terre. »

Jusqu’à 650 représentants âgés de 7 à 11 ans participeront au Parlement des enfants (Image : OSCAR POCKNELL)

La session virtuelle se tiendra dans une salle de style Chambre des communes (Image : JULIE MALIK)

Jusqu’à 650 représentants âgés de 7 à 11 ans de chaque circonscription participeront au Parlement des enfants à 17 heures aujourd’hui.

Les enfants discuteront du changement climatique avant la réunion des dirigeants mondiaux pour la COP26 dans quelques jours, ainsi que d’autres questions clés, notamment la pandémie de Covid et la technologie.

La session virtuelle se tiendra dans une salle de style Chambre des communes.

La moitié des enfants représenteront le gouvernement et l’autre moitié l’opposition dans le débat de 90 minutes.

Sir David Amess était la force motrice du Parlement des enfants (Image: PARLIAMENT)

L’événement, nommé This House Matters, qui est également soutenu par le spécialiste de l’éducation en ligne Wakelet, vise à enseigner aux enfants la valeur de la démocratie.

Le député conservateur David Davis est intervenu pour accueillir le Parlement des enfants à la suite du décès tragique du vétéran conservateur Sir David.

Sir David a précédemment déclaré à propos de l’initiative : « Il ne fait aucun doute que nos jeunes ont des opinions sur les questions qui les concernent.

« Il est important que leurs points de vue soient remarqués et qu’ils soient une plate-forme de débat, notamment pour que les jeunes eux-mêmes aient la possibilité d’écouter et d’apprendre de leurs pairs.

Le Parlement des enfants sera diffusé en direct sur Express.co.uk vendredi à 17h.

Pour inscrire un enfant à participer à l’événement, cliquez ici.