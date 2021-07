Boris Johnson défend le demi-tour de l’auto-isolement – Le Premier ministre riposte aux critiques avant la Journée de la liberté | Royaume-Uni | Nouvelles

Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il n’envisageait que “brièvement” de ne pas s’isoler après avoir été interrogé par NHS Test and Trace. Le Premier ministre a suscité la controverse ce matin après qu’il a été annoncé que lui et Rishi Sunak allaient éviter l’auto-isolement grâce à un pilote de test de contact quotidien. À la suite d’un contrecoup intense et d’une pression croissante, le Premier ministre et la chancelière ont semblé faire un demi-tour rapide et ont plutôt confirmé leur intention de s’auto-isoler.

Dans une vidéo publiée sur Twitter en fin d’après-midi, M. Johnson a critiqué son plan précédent.

S’exprimant depuis Chequers, où il s’auto-isole désormais, le Premier ministre a déclaré: “Nous avons brièvement examiné l’idée de participer au programme pilote qui permet aux gens de tester quotidiennement.

“Mais je pense qu’il est bien plus important que tout le monde respecte les mêmes règles.

“C’est pourquoi je vais m’isoler jusqu’au 26 juillet.”

Il a exhorté l’Angleterre à “s’en tenir au programme” avant la Journée de la liberté demain

M. Johnson a déclaré aux téléspectateurs: “J’exhorte vraiment tout le monde à s’en tenir au programme et à prendre les mesures appropriées lorsque vous êtes invité à le faire par le test et la traçabilité du NHS.”

La vidéo a été publiée avec une légende qui disait: “Comme tant de personnes, j’ai été contactée par NHS Test and Trace car j’ai été en contact avec quelqu’un avec COVID-19, et je m’isolerai jusqu’au lundi 26 juillet. “

M. Johnson a été initialement contacté après un contact avec Sajid Javid, qui a été testé positif pour COVID-19.

Il a poursuivi: “Le Premier ministre provoque un chaos total avec sa prise de décision imprudente et cela signifie que les taux d’infection montent en flèche, des centaines de milliers de personnes doivent s’isoler et elles font ce qu’il faut.

« Que se passe-t-il lorsque les règles s’appliquent au Premier ministre ? Il essaie de s’en soustraire et prétend qu’il participe à un programme pilote qui l’exempte.

“Je crains que, encore une fois, nous voyions que c’est une règle pour eux et une autre pour tout le monde.”

M. Johnson va de l’avant avec la réouverture complète de l’économie demain le 19 juillet malgré une nouvelle augmentation des cas de Covid.

Les nouvelles infections atteignent leur plus haut niveau depuis janvier en raison de l’augmentation de la variante Delta.