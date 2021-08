Boris Johnson défiera Joe Biden et les dirigeants du G7 sur la crise afghane | Politique | Nouvelles

Kamala Harris insiste sur le fait que l’évacuation de l’Afghanistan est “la plus haute priorité”

Lors d’un sommet en ligne, le Premier ministre appellera à une “approche conjointe” de l’Occident pour tenter de préserver les progrès réalisés dans le pays depuis l’intervention alliée il y a 20 ans. Il doit exhorter ses homologues à rattraper l’engagement du Royaume-Uni d’accueillir des milliers de réfugiés afghans et de doubler l’aide annuelle au pays.

Boris Johnson a déclenché la réunion d’urgence des dirigeants du groupe G7 des pays industrialisés avancés à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans la semaine dernière.

Il présidera la discussion, qui devrait se concentrer à la fois sur l’évacuation en cours de Kaboul et sur l’avenir à long terme du pays.

S’exprimant avant la réunion de mardi, le Premier ministre a déclaré : « Notre première priorité est d’achever l’évacuation de nos citoyens et des Afghans qui ont aidé nos efforts au cours des 20 dernières années – mais alors que nous envisageons la prochaine phase, il est vital, nous nous unissons en tant que communauté internationale et convenons d’une approche commune à plus long terme.

Boris veut que les dirigeants du G7 soient à la hauteur de la générosité du Royaume-Uni (Image: .)

« C’est pourquoi j’ai convoqué une réunion d’urgence du G7 – pour coordonner notre réponse à la crise immédiate, réaffirmer notre engagement envers le peuple afghan et demander à nos partenaires internationaux de respecter les engagements du Royaume-Uni à soutenir ceux qui en ont besoin.

« Avec nos partenaires et alliés, nous continuerons d’utiliser tous les leviers humanitaires et diplomatiques pour protéger les droits humains et protéger les acquis réalisés au cours des deux dernières décennies. Les talibans seront jugés sur leurs actes et non sur leurs paroles.

À la suite de la prise de contrôle des talibans la semaine dernière, le gouvernement britannique a rapidement annoncé l’un des programmes de réinstallation de réfugiés les plus généreux de l’histoire britannique avec une offre d’accueillir jusqu’à 20 000 Afghans vulnérables.

Un programme de réinstallation « généreux » pour les Afghans est proposé (Image : Daily Express)

Les ministres ont également doublé le montant de l’aide annuelle à l’Afghanistan en engageant jusqu’à 286 millions de livres sterling avec effet immédiat.

M. Johnson souhaite des engagements d’une ampleur similaire de la part de M. Biden, du président français Emmanuel Macron, de la chancelière allemande Angela Merkel et d’autres dirigeants lors du sommet du G7 aujourd’hui.

La réunion de cet après-midi se déroulera par vidéoconférence, avec la participation des secrétaires généraux de l’Otan et des Nations Unies.

Les dirigeants devraient également signer un engagement commun pour sauvegarder les progrès réalisés en Afghanistan au cours des 20 dernières années, y compris les progrès en matière de droits humains, d’éducation des filles et des droits des femmes et des minorités.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre a présenté un plan en cinq points pour faire face à la menace d’une crise humanitaire en Afghanistan. Son plan comprend :

Aider immédiatement ceux envers lesquels nous avons des obligations directes ; Se protéger contre toute menace terroriste ; Soutenir le peuple afghan dans la région par l’aide humanitaire et au développement ; Créer des voies sûres et légales pour réinstaller les Afghans dans le besoin ; Élaborer un plan clair pour faire face à la nouvelle régime afghan de manière unifiée et concertée.

M. Johnson a présidé lundi une autre réunion de son comité d’urgence Cobra pour discuter de l’évacuation des ressortissants britanniques et de leurs personnes à charge, du personnel de l’ambassade et des ressortissants afghans dans le cadre du programme Afghan Relocation and Assistance Policy (ARAP).

Biden, Merkel, Macron… Boris va pour eux (Image: .)

Hier soir, les dirigeants de l’opposition à Westminster ont exhorté le Premier ministre à œuvrer pour un soutien plus généreux aux réfugiés lors du sommet d’aujourd’hui.

La secrétaire fictive des Affaires étrangères du Labour, Lisa Nandy, a déclaré: “Cette réunion virtuelle du G7 est un test décisif de la capacité du Premier ministre à réunir des partenaires internationaux, à saisir l’occasion et à faire preuve de leadership.”

Elle a déclaré que le gouvernement britannique doit « intensifier ses efforts et exiger » que « autant de personnes que possible puissent quitter l’Afghanistan en toute sécurité en accordant la priorité aux efforts visant à étendre le pont aérien au-delà de Kaboul au-delà du 31 août ».

Elle a également appelé à un accord mondial pour faire face à la crise des réfugiés en cours en travaillant avec les pays voisins pour maintenir les frontières terrestres ouvertes et « une stratégie pour soutenir ceux qui seront laissés pour compte ».

Personnel militaire la semaine dernière aidant aux rapatriements et aux évacuations (Image: .)

Mme Nandy a ajouté : « Le G7 doit convenir d’une stratégie commune pour protéger notre sécurité collective et garantir que l’Afghanistan ne devienne pas un refuge pour les organisations terroristes qui constituent une menace pour le Royaume-Uni.

“Le Premier ministre a eu dix-huit mois pour planifier cela – les yeux du monde sont rivés sur la réunion de demain pour faire en sorte que les sept prochains jours comptent.”

Le leader de Lib Dem, Ed Davey, a déclaré : « Nos braves soldats à l’aéroport de Kaboul protègent les Afghans et les ressortissants britanniques non seulement contre les talibans, mais aussi contre la menace d’attaques terroristes.

« Donc, au G7, le défi pour le Premier ministre est le suivant : le Royaume-Uni sera-t-il à l’avant-garde d’un effort mondial concerté pour assurer la sécurité de nos citoyens et empêcher une nouvelle menace terroriste d’atteindre nos côtes ?

Lisa Nandy a qualifié la réunion du G7 de test de politique étrangère pour Boris (Image: .)

« Il est également vital que les Afghans qui ne peuvent pas se rendre à l’aéroport de Kaboul soient néanmoins soutenus dans leurs tentatives de quitter le pays. Le premier ministre a l’occasion d’inscrire la sécurité du passage des réfugiés à l’ordre du jour mondial.

« Si nous ne pouvons pas évacuer les Afghans, le moins que nous puissions faire est de travailler avec la communauté internationale – en particulier les pays voisins comme le Pakistan – et d’utiliser tous les leviers diplomatiques possibles pour essayer de sécuriser une route sûre hors du pays pour ceux qui souhaitent fuir le Taliban.

Le Premier ministre s’est entretenu avec M. Biden lundi soir et ils ont accepté de continuer à travailler sur l’évacuation d’Afghanistan “après la fin de la phase initiale”.

Mais Washington a refusé de s’engager à prolonger la date limite du 31 août pour l’opération.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que le président “continue de consulter” M. Johnson et d’autres alliés sur “la manière dont cette évacuation devrait se dérouler à partir d’ici et il prendra finalement la décision”.

Downing Street a déclaré que les dirigeants ont convenu qu’une impulsion diplomatique majeure est nécessaire pour éviter une crise humanitaire.

Un porte-parole a déclaré : « Ils ont discuté des efforts en cours du Royaume-Uni et des États-Unis pour coordonner l’évacuation rapide et sûre de nos ressortissants et de ceux qui travaillaient auparavant avec nos gouvernements depuis l’aéroport international de Kaboul.

« Les dirigeants ont convenu de continuer à travailler ensemble pour garantir que ceux qui sont éligibles à partir puissent le faire, y compris après la fin de la phase initiale de l’évacuation.

« Le Premier ministre et le président Biden ont souligné l’importance d’un engagement diplomatique concerté pour garantir les progrès réalisés en Afghanistan et prévenir une crise humanitaire.

« Ils se sont engagés à mener une action internationale, notamment par l’intermédiaire du G7 et du Conseil de sécurité de l’ONU, pour stabiliser la situation, soutenir le peuple afghan et œuvrer pour un gouvernement afghan inclusif et représentatif.