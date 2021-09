Boris Johnson demande à Emmanuel Macron de se calmer face aux sous-menaces d’Aukus | Monde | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’une conférence de presse lors d’une visite aux États-Unis, M. Johnson a expliqué comment le dernier pacte de sécurité «Aukus» du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie ne signifie pas que le Royaume-Uni et la France ne peuvent plus être des alliés alors qu’il a continué à débiter de nombreux exemples de les deux nations travaillant « épaule contre épaule » pour lutter contre les menaces à travers le monde.

Le Premier ministre a déclaré : Notre relation avec la France est incroyablement importante, elle remonte à très longtemps

« Il est fondé sur des valeurs partagées, une croyance partagée en la démocratie, nous travaillons ensemble dans le monde entier. Le Royaume-Uni et la France sont côte à côte dans la lutte contre le terrorisme au Sahel !

« Nous sommes côte à côte dans les pays baltes dans le cadre de la plus grande mission actuelle de l’OTAN.

« Il y a un autre pays dans le monde où nous partageons un programme pour faire des essais nucléaires simulés, de quel pays s’agit-il ? C’est la France!”

Il a ajouté : « Je pense que le Royaume-Uni et la France ont une relation très très importante et indestructible !

«Et bien sûr, je parlerai à tous nos amis de la façon de faire fonctionner le pacte d’Aukus afin qu’il ne soit pas exclusif, qu’il ne divise pas et qu’il ne soit pas nécessaire que ce soit ainsi.

C’est juste une façon pour le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie de partager certaines technologies parce que c’est la chose sensée à faire dans le monde où nous nous trouvons.

“Mais cela ne signifie en aucun cas que nous souhaitons être contradictoires avec quelqu’un d’autre ou exclusifs ou évincés à quelqu’un d’autre!”

