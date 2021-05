Boris Johnson dénonce le racisme «honteux» dans le capital – «pas de place pour l’antisémitisme» | UK | Nouvelles

Des vidéos horribles sont apparues sur les réseaux sociaux cet après-midi, montrant au moins une demi-douzaine de véhicules roulant lentement à travers Londres, expulsant des opinions antisémites et incitant à la violence contre les juifs. Plusieurs personnalités du gouvernement ont condamné les scènes, le Premier ministre Boris Johnson menant la charge.

Il a écrit sur Twitter: «Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme dans notre société.

“Avant Chavouot, je me tiens aux côtés des Juifs de Grande-Bretagne qui ne devraient pas avoir à endurer le type de racisme honteux que nous avons vu aujourd’hui.”

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, qui a partagé la vidéo sur son fil Twitter, a également condamné le comportement et a exhorté la police du Met à intervenir.

Elle a déclaré: “C’est un antisémitisme dégoûtant. Il n’y a pas de place pour cette haine au Royaume-Uni.

“Je m’attends à ce que @metpoliceuk prenne cela au sérieux.”

Dominic Raab a également condamné la vidéo et a écrit: “C’est dégoûtant et honteux, et il ne peut y avoir de place pour cela dans notre société.”

La vidéo montrait le convoi de voitures traversant une communauté juive du nord de Londres tandis que les passagers criaient “f ** k leurs mères, f *** leurs filles”.

Des passagers ont été vus se tenant hors du toit ouvrant et agitant le drapeau palestinien.

Une deuxième vidéo, partagée par Nigel Farage, montrait un grand nombre de véhicules traversant Golders Green arborant le drapeau palestinien.

Ils semblaient retenir la circulation alors qu’ils roulaient lentement et sonnaient du klaxon.

La police du Met a confirmé qu’elle avait lancé une enquête urgente sur l’incident.

Le porte-parole de Community Security Trust, une organisation caritative assurant la sécurité de la communauté juive du Royaume-Uni, Dave Rich a déclaré: “Cette vidéo d’un vil antisémitisme crié depuis une voiture alors qu’elle traversait un quartier de Londres avec une grande communauté juive a provoqué d’énormes bouleversements. et alarme.

«C’est scandaleux et nous travaillons en étroite collaboration avec la police pour aider à identifier les coupables.

“Ce soir, c’est le début de la fête juive de Chavouot et il est honteux que le peuple juif soit soumis à ce genre d’intimidation alors qu’il se prépare à célébrer.”

La séquence vidéo survient après que neuf policiers ont été blessés et des missiles ont été lancés au milieu des efforts visant à disperser samedi des manifestants pro-palestiniens devant l’ambassade d’Israël à Londres.

Des milliers de personnes ont défilé à Londres en solidarité avec le peuple palestinien.

La police du Met a déclaré que de petites poches de désordre avaient suivi une manifestation largement pacifique.

Les manifestants sont retournés dans les rues aujourd’hui.