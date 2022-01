Boris Johnson « devrait s’excuser » après le dernier scandale du parti, selon les Britanniques trahis | Politique | Des nouvelles

Des témoins ont déclaré à la BBC que le Premier ministre et son épouse faisaient partie d’une quarantaine de personnes qui ont assisté au rassemblement « Apportez votre propre alcool » le 20 mai 2020 – à ce moment-là, 36 041 personnes sont décédées de la maladie et les Britanniques n’ont pas été autorisés à se rencontrer. avec plus d’une autre personne à l’extérieur. M. Johnson a refusé de dire s’il faisait partie de ceux-ci et a refusé de comparaître à une audience de questions urgentes au Parlement aujourd’hui, et a plutôt envoyé un ministre subalterne qui n’a donné aucune réponse.

Dans un sondage mené aujourd’hui auprès de 1 535 lecteurs d’Express.co.uk, une majorité de 56% des votants ont déclaré que le Premier ministre devrait présenter des excuses, tandis que 42% ont dit qu’il ne le devrait pas et 2% n’étaient pas sûrs. Un lecteur a commenté : « Il devrait s’excuser dans son discours de démission, c’est la seule fois où je l’écouterai à nouveau. »

Un lecteur passant par ‘London Lady’ a ajouté: « Les gens ne pouvaient même pas aller dans les hôpitaux ou les maisons de soins pour voir leurs proches mourants, mais s’amuser à Downing Street est considéré comme correct. »

Alors qu’un autre lecteur n’était pas d’accord et a défendu le Premier ministre, déclarant: «Je n’ai pas suivi les règles à ce moment-là et je suis sûr que beaucoup d’autres ne l’ont pas été.

« C’est juste beaucoup d’air chaud Boris dénigrant à nouveau, remettez-le, c’était il y a près de deux ans. »

Mais pour ceux qui ont perdu des êtres chers et n’ont pas pu leur rendre visite à l’hôpital, pour ceux qui ont manqué les rendez-vous de chimiothérapie et pour les pères qui n’ont pas pu assister à la naissance de leur enfant, la participation de M. Johnson à une fête ne sera pas quelque chose qu’ils peut « s’en remettre », selon les députés.

Le député du DUP Jim Shannon a fondu en larmes aux Communes aujourd’hui alors qu’il parlait de la mort de sa belle-mère, décédée seule de Covid.

Le député de Strangford a été submergé par l’émotion lorsqu’il a interrogé le gouvernement sur les allégations d’une fête de rupture de verrouillage dans le jardin No10.

Il a demandé qu’une « divulgation complète et complète » de toute violation des règles à Downing Street soit immédiatement mise à la disposition de la police.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle était en contact avec le gouvernement au sujet de « rapports généralisés concernant des violations présumées » des règles de Covid.

M. Shannon n’était pas le seul à rappeler leur chagrin pendant la pandémie lors du débat de cet après-midi.

Le député travailliste de Manchester Gorton Afzal Khan a déclaré aux députés: « Ma mère est décédée de Covid en mars 2020.

« Elle est décédée seule à l’hôpital alors que j’étais assis dans la voiture à l’extérieur en essayant d’être aussi près d’elle que possible.

« Même accablée par notre chagrin, ma famille a obéi aux règles.

« Trois jours seulement après la fête de Downing Street, nous avons célébré un Aïd solennel, le premier sans ma charmante maman. »

