Boris Johnson dit « faites de Covid jab votre résolution du Nouvel An »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Boris Johnson a appelé les cinq millions de non vaccinés à faire du Covid jab leur résolution du Nouvel An, affirmant que c’était « beaucoup plus facile que de perdre du poids ou de tenir un journal ».

Le Premier ministre a déclaré que la nation était dans une position « incomparablement meilleure » qu’à la même époque l’année dernière, car sept adultes éligibles sur 10 en Angleterre reçoivent leurs injections de rappel.

Mais il a mis en garde contre « penser que Covid ne peut pas vous faire de mal », soulignant la « souffrance misérable et inutile » des personnes non vaccinées dans les unités de soins intensifs.

Cela survient alors que le gouvernement dit qu’il a atteint son objectif d’offrir à chaque adulte un coup de rappel d’ici la fin de l’année.

Cependant, les experts ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que jusqu’à 40 % des réservations sont des non-présentations.

Huit millions de vaccins supplémentaires ont été livrés depuis le rachat de l’objectif le 12 décembre.

Mais seulement 63 % de tous les adultes ont reçu un rappel, car un nombre record de 189 213 cas quotidiens sont signalés et les hospitalisations augmentent.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux vendredi, M. Johnson a rappelé aux personnes célébrant le Nouvel An de le faire « avec prudence ».

Il a déclaré: » Quels que soient les défis que le destin continue de nous lancer et quelles que soient les inquiétudes que nous pouvons avoir au sujet des semaines et des mois à venir, en particulier à propos d’Omicron et du nombre croissant d’hôpitaux, nous pouvons dire une chose avec certitude, notre position cette Le 31 décembre est incomparablement meilleur que l’an dernier.

Le leader conservateur fera référence à la croissance économique du Royaume-Uni et déclarera que la réponse à l’appel à se faire vacciner a permis au pays de « maintenir l’économie et la société les plus ouvertes de toutes les grandes économies européennes ».

Un patient recevant un rappel de vaccin Covid le 30 décembre 2021 à Pontllanfraith, au Pays de Galles (Photo : . Europe)

» Et alors que je parle ce soir à la veille du Nouvel An, nous avons atteint notre objectif, nous avons doublé la vitesse du déploiement du rappel, et c’est précisément à cause de cet énorme effort national que nous pouvons célébrer ce soir du tout « , il va ajouter.

«Bien que je doive bien sûr exhorter tout le monde à être prudent et à faire un test si vous sortez et à vous rappeler l’importance de la ventilation.

« Suivez les règles si vous êtes en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord.

«Et je veux parler directement à tous ceux qui n’ont pas encore été complètement vaccinés.

«Les gens qui pensent que la maladie ne peut pas leur faire de mal, regardez les gens qui vont à l’hôpital maintenant, cela pourrait être vous.

«Regardez les unités de soins intensifs et les souffrances misérables et inutiles de ceux qui n’ont pas reçu leur rappel, cela pourrait être vous.

« Alors, faites-en votre résolution du Nouvel An, beaucoup plus facile que de perdre du poids ou de tenir un journal, de trouver un centre sans rendez-vous ou de prendre un rendez-vous en ligne. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();