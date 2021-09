Boris Johnson dit que le Brexit La Grande-Bretagne n’obtiendra pas un accord rapide avec les États-Unis – Plutôt un “qui fonctionne vraiment” | Politique | Nouvelles

Nobuo Kishi a déclaré au Guardian que l’armée chinoise était devenue plus puissante et « tentait d’utiliser son pouvoir pour changer unilatéralement le statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale ». Le ministre de la Défense a averti que la Chine devenait plus puissante politiquement et économiquement, provoquant de « fortes inquiétudes […] More