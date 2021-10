Boris Johnson dit que le changement climatique pourrait voir le retour à «l’âge sombre»

Boris Johnson a fait de sombres prédictions apocalyptiques sur ce qui pourrait arriver si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique (Photo : ./PA)

Boris Johnson a comparé l’impact du changement climatique à la chute de l’Empire romain et a averti que le monde pourrait se diriger vers un autre «âge des ténèbres».

Faisant un certain nombre de sombres prédictions apocalyptiques, le Premier ministre a déclaré que si rien n’était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, les choses pourraient « mal tourner à une vitesse extraordinaire ».

Johnson a fait ces commentaires lors du G20 dans la capitale italienne de Rome, où il appelle les principales économies du monde à faire davantage pour réduire les émissions.

La réunion est la dernière occasion pour le Premier ministre de créer une dynamique avant que les dirigeants mondiaux ne se réunissent à Glasgow à partir de lundi pour le sommet de l’ONU COP26.

Debout dans le Colisée de Rome, il s’est inspiré de l’histoire pour démontrer la gravité de la situation.

« La civilisation pourrait revenir en arrière et l’histoire pourrait s’inverser », a-t-il déclaré à Channel 4 News.

« Nous voici dans le Colisée de Vespasien, l’Empire romain, ils ne s’y attendaient pas et ils ont fait marche arrière.

Boris Johnson s’est inspiré de l’histoire pour démontrer la gravité de la menace que représente le changement climatique (Photo: .)

«Nous avons eu un âge des ténèbres. Il est important de se rappeler que les choses peuvent empirer considérablement.

Développant l’analogie avec la chute de l’Empire romain, il a déclaré aux journalistes: «Quand les choses commencent à mal tourner, elles peuvent mal tourner à une vitesse extraordinaire.

«À moins que nous ne parvenions à bien faire face au changement climatique, nous pourrions également voir notre civilisation, notre monde, reculer. Nous pourrions vouer les générations futures à une vie bien moins agréable que la nôtre.

«Nous pourrions confier nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, à une vie où il y a non seulement d’énormes mouvements de populations, d’énormes migrations, mais aussi des pénuries de nourriture, des pénuries d’eau, des conflits, causés par le changement climatique.

Boris Johnson a comparé la COP26 à la «dernière chance» de l’humanité de faire quelque chose pour réduire les émissions mondiales (Photo: .)

« Il ne fait absolument aucun doute que c’est une réalité à laquelle nous devons faire face. »

Les commentaires hauts en couleur du Premier ministre surviennent alors qu’il y a une pression croissante pour que les dirigeants mondiaux s’engagent à faire plus pour réduire les émissions à la COP26.

Mais alors que la pression monte, les dirigeants de certains des plus grands pays du monde seront absents du sommet.

Le Premier ministre chinois Xi Jinping n’assistera pas à l’événement en personne mais prononcera un discours par liaison vidéo.

Alors que ni le président russe Vladimir Poutine ni le Brésilien Jair Bolsanaro n’assistent à la conférence.

Il y a eu un certain nombre de protestations contre le financement des combustibles fossiles par le secteur financier à l’approche de la COP26 (Photo: PA)

Johnson a déclaré que la COP26 est la « dernière chance » de l’humanité de faire quelque chose pour réduire les émissions mondiales, mais reste convaincu que quelque chose peut être fait.

Il a comparé la position du monde à une défaite 5-1 dans un match de football.

«L’humanité dans son ensemble, à la mi-temps, est à environ 5-1. Nous avons un long chemin à parcourir mais nous pouvons le faire.

« Nous avons la capacité d’égaliser, de sauver la position et de revenir, mais cela va demander un énorme effort de la part du gouvernement britannique, de tous nos amis et partenaires du monde entier. »

