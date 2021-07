Boris Johnson dit que les ordonnances d’interdiction vont changer pour couvrir le racisme en ligne à la suite des abus envoyés aux stars anglaises Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford après la finale de l’Euro 2020

L’iPad est bel et bien en train de remplacer un ordinateur portable, du moins pour la plupart des tâches. Bien que vous ne puissiez pas encore utiliser les applications professionnelles sur l’iPad et que l’iPadOS ne soit pas aussi productif que macOS, avec les bons accessoires et un peu d’apprentissage, vous pouvez faire fonctionner l’iPad […] More