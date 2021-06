Boris Johnson doit corriger Joe Biden alors qu’il se trompe au G7 (encore) – RedState ⋆ .

Joe Biden est toujours à Cornwall, au Royaume-Uni, lors des réunions du G7.

Les pays qui font partie du G7 sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et le Japon. Mais d’autres dirigeants avaient été invités à assister à des réunions aujourd’hui, notamment l’Inde, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud. Le président de l’Inde, Narendra Modi, a participé virtuellement, mais le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, était présent en personne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté les invités qu’ils ont à la réunion d’aujourd’hui. « Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons une météo assez spectaculaire. Nous avons le Premier ministre Modi [the prime minister of India], le président Ramaphosa [South Africa], Président Moon [South Korea] en une minute.

Mais c’est à ce moment-là que Joe Biden l’a interrompu, confus. “Et le président de l’Afrique du Sud”, a déclaré Biden, malgré le fait que Johnson venait de présenter Ramaphosa. Biden a ensuite donné un double coup de poing en l’air vers le président sud-africain, qui était de l’autre côté de la table.

Boris Johnson insiste auprès de Joe Biden sur le fait qu’il a déjà présenté le président sud-africain à une réunion du G7. Lisez les dernières nouvelles du G7 ici : https://t.co/LLt2KjJhOE pic.twitter.com/mjwKvbvDo6 – Sky News (@SkyNews) 13 juin 2021

Johnson doit le corriger et dire qu’il a déjà mentionné Ramaphosa, auquel Joe semble dire qu’il n’a pas entendu cela. Il n’y avait pas Jill ou Kamala pour couvrir ses actions, avec les autres dirigeants, quand il se trompe. Mais Johnson tend le bras plusieurs fois pour devoir arrêter Joe, le traitant comme un enfant de cinq ans qui parle à son tour. C’est en fait plus embarrassant que d’être simplement confus au sujet de qui a été présenté. Joe semble hors de lui et ne semble pas comprendre cela. Il est clair que Johnson pense qu’il peut simplement traiter Biden de cette façon, ce qui n’est pas beau – un look incroyablement faible et embarrassant pour un président américain.

C’est à ce sujet que le journaliste de Sky News est ensuite précipité hors de la salle par les responsables de la réunion. Je ne peux pas leur faire attraper l’un des problèmes avec Grandpa Disaster, ou cela pourrait être un problème pour leurs efforts de « reconstruire en mieux ».

Une partie du problème de le faire assister à ces réunions est qu’il n’y a qu’un certain nombre de choses que les gestionnaires peuvent contrôler; il doit participer, donc il va y avoir des problèmes. Comme nous l’avons signalé plus tôt, son presseur aujourd’hui au G7 était également une épave de train. Avoir notre chef dans une telle situation n’est pas dans l’intérêt des États-Unis. Quand votre femme doit vous réprimander de « faire attention » et vous éloigner des journalistes, ce n’est pas bon.

En plus de cela, Biden avait déjà signalé que les jours de mettre l’Amérique en premier allaient être révolus tant qu’il serait au pouvoir. Macron a décrit Biden comme « une partie du club » (traduction : ne pas diriger avec les intérêts de l’Amérique – prêt à verser de l’argent pour la folie libérale une fois de plus – tout comme Barack Obama).

Le président français Emmanuel Macron à Joe Biden : « Ce dont nous avons besoin, c’est de coopération. Je pense que c’est génial d’avoir un président américain qui fait partie du club. Je ne sais pas pour vous, mais je pensais qu’un président américain est censé DIRIGER, pas faire « partie du club ». Bien sûr, Biden hoche la tête. pic.twitter.com/RjzwwLQ8Non – Amy Tarkanian (@MrsT106) 12 juin 2021

Nous avons de gros problèmes avec ce type en charge maintenant, et la seule chose qui pourrait être pire que son incompétence pourrait être la personne qui prendrait le relais.