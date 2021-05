Boris Johnson donne à Starmer un avertissement désastreux sur la ‘lionne’ Rayner ‘qui aura faim “| Politique | Actualités

Boris Johnson a pris la parole lors du débat de la Chambre des communes sur le discours de la reine mardi et a ouvert son monologue en louant les députés et en évoquant des histoires sur leur vie. Mais en évoquant la députée conservatrice Katherine Fletcher et son temps comme guide de safari, le premier ministre a commencé à dire aux députés à quel point la «lionne» d’une fierté était dangereuse. Il en a ensuite fait une analogie à propos de la députée travailliste Angela Rayner en envoyant un avertissement à Sir Keir Starmer que malgré lui avoir accordé un titre long et compliqué suite à son remaniement, elle pourrait avoir «faim de plus».