Boris Johnson donne son feu vert au passeport vaccinal de Covid alors que l’essai de Liverpool est en cours | Politique | Nouvelles

Covid-19: un expert discute du risque des écrans en plastique

Le premier ministre, qui a utilisé son message de Pâques pour promettre «des jours meilleurs», a balayé les avertissements des députés d’arrière-ban en donnant le feu vert au projet pilote. Un club de comédie de Liverpool sera le premier à tester le système la semaine prochaine. Il sera ensuite testé lors de quelques grands événements, notamment la finale de la FA Cup et le championnat du monde de snooker de Sheffield. Les pubs, les restaurants et les entreprises n’auront pas besoin de passeport pour le moment, et le gouvernement affirme que certains secteurs – y compris les magasins essentiels et les transports publics – resteront exemptés.

Mais le programme est susceptible d’être déployé plus loin, avec des responsables suggérant qu’il pourrait aider à voir la fin de la distanciation sociale.

Les participants aux événements testés auront besoin d’un certificat Covid qui montrera qu’ils ont été vaccinés ou ont déjà eu, et ont donc une immunité naturelle contre le virus.

Un test négatif récent apparaîtra également sur le certificat et permettra l’entrée.

Le certificat peut être affiché sur un téléphone, mais le NHS travaille également sur des alternatives non numériques.

Le gouvernement est également en pourparlers avec les organisateurs des Brit Awards pour être le dixième événement du programme pilote.

Les preuves seront examinées après les événements pour évaluer les risques de transmission dans différents contextes.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons fait d’énormes progrès au cours des derniers mois avec notre programme de vaccination et tout le monde dans le pays a fait d’énormes sacrifices pour nous amener à ce stade de notre rétablissement de Covid-19.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour permettre la réouverture de notre pays afin que les gens puissent retourner aux événements, aux voyages et à d’autres choses qu’ils aiment aussi en toute sécurité que possible, et ces examens joueront un rôle important pour permettre que cela se produise.»

Le plan d’aller de l’avant avec les passeports vaccinaux intervient malgré la menace d’une énorme rébellion en

Parlement sur la question avec 40 députés conservateurs rejoignant un groupe multipartite de 70 signant une lettre s’opposant à l’idée.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également qualifié la proposition de «non britannique» et a soulevé des préoccupations au sujet de la liberté personnelle indiquant que son parti pourrait se joindre aux rebelles pour s’opposer au projet.

JUST IN: Brexit aubaine! L’accord de 15 milliards de livres sterling de Truss avec le Japon commence à porter ses fruits

Il avait été indiqué que le programme serait en place pendant moins de 12 mois dans le but de réprimer toute rébellion. Mais une source de Downing Street a refusé de confirmer ce délai, déclarant: «C’est de la pure spéculation. Nous ne savons tout simplement pas encore.

Au milieu des craintes que les passeports vaccinaux ne créent un «point de contrôle britannique», un certain nombre de députés conservateurs ont clairement indiqué qu’ils rejoindraient les partis d’opposition pour s’y opposer.

Sir Graham Brady, qui préside le Comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban et qui a soutenu la campagne Protect Our Freedoms du Sunday Express, a déclaré: « Avec des niveaux élevés de vaccination protégeant les personnes vulnérables et rendant la transmission moins probable, nous devrions viser à revenir à une vie normale. , de ne pas mettre en place des restrictions permanentes. «

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, a averti: « Les passeports de vaccins seraient source de division, créant effectivement une sous-classe de personnes qui ne sont pas vaccinées, dont beaucoup ne seront pas vaccinées pour des raisons médicales. C’est une violation majeure des libertés civiles. »

Il a averti: « Le Parlement doit être vigilant. La raison pour laquelle ils ne parlent pas de pubs et de magasins pour le moment est qu’ils savent qu’ils ne passeront pas par le Parlement. Nous devons nous assurer que ce n’est pas la fin d’une très coin autoritaire. «

L’ancien dirigeant de la Lib Dem, Tim Farron, a également critiqué l’idée de passeports vaccinaux.

Il a déclaré à un podcast: «Ce que nous avons, c’est un gouvernement qui parle beaucoup de liberté, qui est au cœur de son récit. Mais à la minute où le caoutchouc prend la route, ils ne sont ni libéraux ni libertaires, ils sont autoritaires dans leurs instincts.

Le groupe de réflexion de l’Institut des affaires économiques a averti que les passeports vaccinaux font partie d’un ensemble de mesures qui risquent de transformer le remplacement de Public Health England en «Office of Health Coercion».

Les pilotes de passeport font partie d’une série d’examens en cours dans le but de lever les restrictions actuelles.

Un examen de la distance sociale envisagera «l’approche la plus sûre» pour permettre un contact plus étroit entre amis et familles. Il examinera également les moyens d’augmenter la capacité de transport et de réduire les exigences de distanciation au travail.

Il est entendu que le résultat des essais de certificat Covid pourrait avoir un impact sur les changements dans la réglementation de la distanciation sociale.

Le gouvernement a également confirmé qu’il poursuivrait la mise en place d’un système de feux de signalisation pour les voyages à l’étranger.

Les voyages internationaux ne seront pas autorisés avant le 17 mai au plus tôt, et lorsque le message «Restez au Royaume-Uni» sera supprimé, les pays recevront des notes rouge, orange et verte.

Il n’y aura pas d’exigence d’isolement pour les voyages en provenance des pays de la nouvelle catégorie verte, bien que des tests avant le départ et après l’arrivée soient toujours nécessaires.

Les restrictions «rouge» et «orange» resteraient telles qu’elles sont actuellement, avec l’obligation d’entrer en quarantaine ou d’auto-isolement au retour.

Dans son message de Pâques, M. Johnson a salué le travail des chrétiens pendant la crise et a reconnu que les 12 derniers mois ont été «des temps très difficiles».

Mais il a ajouté: « Comme toujours, l’arrivée de Pâques apporte un nouvel espoir et, cette année plus que jamais, elle apporte la promesse de jours meilleurs pour nous tous. »

Son ton optimiste est venu alors que le nombre de personnes ayant reçu leur deuxième dose dépassait cinq millions.

Le nombre de personnes recevant leur deuxième dose a atteint 5 205 505 ou 9,9% de tous les adultes, tandis que 31 425 682 – 59,9% ou adultes – ont maintenant reçu leur première dose.

Il y a eu 10 autres décès, le plus bas depuis le 10 septembre, et 3423 nouveaux cas signalés hier (samedi)

Bien qu’il y ait eu d’autres avertissements reliant les caillots sanguins rares du jab Astra Zeneca, les experts ont suggéré que les risques étaient «minuscules» et que le jab restait sans danger.

L’expert en santé publique, le professeur Linda Bauld de l’Université d’Édimbourg, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’adoption du coup ralentissait.

Elle a déclaré: «La MHRA dit toujours qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que c’est absolument le message aux gens.

« Il ne semble pas d’après la réponse comportementale, les enquêtes que j’ai vues, que cela affecte l’adoption au Royaume-Uni et c’est vraiment important. »

Le Dr Chris Smith, virologue consultant à l’Université de Cambridge, a ajouté que le risque de formation de caillots était d’environ un sur 2,5 millions et que les risques d’effets secondaires n’étaient pas plus élevés que les risques d’autres vaccins comme la grippe ou la polio.

Il a déclaré: « Vous feriez bien mieux d’avoir le vaccin statistiquement plutôt que d’attraper un coronavirus. »