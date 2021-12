Boris Johnson donne son feu vert pour les fêtes du Nouvel An malgré la pénurie de tests de covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les fêtards du Nouvel An pourront célébrer le début de 2022 et faire leurs adieux à 2021 sans restrictions de Covid alors que les cas signalés quotidiennement au Royaume-Uni ont atteint un record de 183 037 mercredi. Les fêtards ont été encouragés à utiliser des tests de flux latéral avant de socialiser ce réveillon du Nouvel An, mais un nombre inquiétant de pharmacies ont signalé des pénuries au cours de la période des fêtes.

Les tests rapides n’étaient pas disponibles pour la livraison sur le site Web du gouvernement pendant la majeure partie de la journée de mardi, ce qui a amené les pharmacies à déclarer qu’il y avait un « énorme » problème d’approvisionnement.

Leyla Hannbeck, directrice générale de l’Association of Independent Multiple Pharmacies, a déclaré qu’un manque de kits de flux latéral à Noël avait mis ceux qui « faisaient la chose responsable » dans une situation difficile.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Ce que nos membres nous disent, c’est que la demande pour les tests de flux latéral est très élevée en ce moment en raison des directives actuelles concernant l’auto-isolement.

«Les pharmacies rapportent que toutes les cinq minutes environ, quelqu’un entre dans la pharmacie pour demander un test.

« Mais, malheureusement, en raison des problèmes d’approvisionnement inégal et incohérent, cela signifie que ceux qui viennent pour le test ne l’obtiennent pas toujours, ce qui est très stressant ; non seulement pour l’équipe de la pharmacie, mais pour le patient.

« L’ampleur du problème est énorme car la demande est élevée, en raison des directives actuelles.

« Les gens agissent de manière responsable en voulant être testés.

« Et nous sommes dans la période de Noël et la nouvelle année approche à grands pas et les gens veulent être avec leur famille et leurs amis. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a donné le feu vert aux parties, mais a déclaré que les gens devaient « rester prudents » et passer un test de flux latéral avant d’en assister un.

Cependant, M. Javid n’a pas exclu la possibilité que de nouvelles mesures soient prises en janvier, ajoutant que le gouvernement « verra » si elles sont nécessaires.

L’Angleterre a signalé un nombre record de nouveaux cas de COVID-19 le jour de Noël, atteignant 113 628 nouvelles infections.

Il a également été révélé que 103 558 nouveaux cas ont été signalés le lendemain de Noël.

Contrairement à l’Angleterre, où les lieux sont autorisés à rester ouverts, le gouvernement gallois a fermé des boîtes de nuit et ordonné aux pubs d’imposer une distance sociale d’un mètre.

De même, l’Écosse a imposé des mesures Covid strictes pour lutter contre la propagation d’Omicron pendant la saison des fêtes.

Le gouvernement écossais a ordonné à tous les clubs de fermer pendant au moins trois semaines à partir du 27 décembre dans le but de ralentir la vague de coronavirus.

Les événements extérieurs sont également limités à 500 personnes.

En réponse à l’absence de restrictions en Angleterre, les ministres écossais ont imploré les Écossais de ne pas se rendre en Angleterre pour sonner la nouvelle année.