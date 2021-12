Boris Johnson: Downing Street RAVE prévoyait que 170 000 personnes descendraient chez Boris en signe de protestation | Royaume-Uni | Nouvelles

L’événement a été mis en place sur Facebook et nommé : « CHRISTMAS RAVE – 10 Downing Street ». Certaines des têtes d’affiche répertoriées dans l’événement Facebook incluent le Premier ministre et ses « copains ». La page dit « Aucune distanciation sociale requise », ajoutant: « Apportez qui vous aimez. Apportez vos propres grignotines et buvez. »

Si l’on se fie au groupe sur Facebook, le nombre de participants pourrait être gigantesque – avec 170 000 personnes qui ont cliqué dessus et 231 000 autres personnes intéressées.

Cet événement survient après que des informations aient suggéré qu’un rassemblement s’était tenu à Downing Street alors que la majeure partie du pays était en lock-out l’année dernière.

Bien que la fête officielle de Downing Street ait été annulée, une autre non officielle aurait eu lieu le 18 décembre.

Des jeux de société, le Père Noël secret, ainsi que du fromage et du vin ont tous été servis lors de l’événement, selon les rapports.

Allegra Stratton, la porte-parole du Premier ministre de l’époque, a démissionné après la diffusion d’une vidéo d’elle semblant rire de l’événement de Noël.

Mais les membres du gouvernement se sont opposés aux suggestions que les règles avaient été enfreintes – Sajid Javid affirmant qu’il y aurait eu une distanciation sociale si l’événement avait eu lieu.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « Je n’ai pas assisté, je ne sais pas qui a assisté à ces fêtes, mais je ne pense même pas qu’il y ait eu des fêtes à ma connaissance.

Il a déclaré: « J’étais aussi furieux de voir ce clip.

«Je m’excuse sans réserve pour l’offense qu’il a commise à travers le pays.

« Je comprends et partage la colère [at seeing No 10 staff seeming to] faire la lumière sur les mesures de verrouillage. »

Mais le chef de l’opposition, Keir Starmer, a mis Boris Johnson à l’épreuve lors de l’interrogatoire.

Dans ses questions difficiles, Sir Keir a harcelé le Premier ministre sur les nombreux démentis que la fête a eus.

Il a ajouté qu’il pensait que « des millions de personnes pensent maintenant que le Premier ministre les prenait pour des imbéciles et qu’on leur a menti ».