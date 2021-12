Boris Johnson du Royaume-Uni marche sur la corde raide entre la politique et la flambée de COVID

Pour le deuxième hiver consécutif, Johnson parie que les vaccins seront son sauveur, exhortant tout le monde à se faire vacciner pour ralentir la propagation de la nouvelle variante omicron, dans l’espoir d’éviter de nouvelles restrictions politiquement désagréables sur les activités commerciales et sociales.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson marche sur une corde raide politique alors qu’il fait face à des attaques croissantes d’amis et d’ennemis au milieu d’une augmentation des infections au COVID-19. Pour le deuxième hiver consécutif, Johnson parie que les vaccins seront son sauveur, exhortant tout le monde à se faire vacciner pour ralentir la propagation de la nouvelle variante omicron, dans l’espoir d’éviter de nouvelles restrictions politiquement désagréables sur les activités commerciales et sociales.

La menace pesant sur Johnson et son Parti conservateur était manifeste la semaine dernière alors que le Premier ministre passait d’une crise politique à une autre. Mardi, Johnson a fait face à la plus grande rébellion parlementaire de son mandat alors que 97 conservateurs ont voté contre les nouvelles restrictions COVID-19.

Deux jours plus tard, il a subi une défaite cuisante aux élections partielles dans une zone conservatrice normalement sûre au milieu de la colère suscitée par les informations selon lesquelles des employés du gouvernement auraient organisé des fêtes de Noël l’année dernière alors que le pays était en lock-out. Puis samedi, l’un de ses plus fidèles alliés a démissionné de son cabinet, invoquant un malaise face aux nouvelles règles sur les coronavirus. Bien que la politique de Johnson visant à restreindre les infections au COVID-19 soit saine, il devra faire face à une pression croissante de toutes les ailes de son parti pour changer de cap, a déclaré Giles Wilkes, chercheur principal à l’Institut non partisan du gouvernement. Le défi consiste à ignorer le bruit politique et à fonder sa politique sur la science, a déclaré Wilkes, ancien conseiller du prédécesseur du Premier ministre, Theresa May.

« Les spasmes politiques du mois dernier pourraient marquer un tournant historique dans l’histoire de cette administration », a déclaré Wilkes, soulignant les décisions cruciales des anciens premiers ministres John Major et Gordon Brown qui ont finalement miné leur position auprès des électeurs. « Ce ne sont pas des comparaisons heureuses à envisager pour le Premier ministre. » Dimanche, les journaux britanniques étaient remplis d’articles sur des candidats potentiels au bureau du Premier ministre, notamment le secrétaire au Trésor Rishi Sunak, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt.

La pression sur Johnson est attisée par la variante hautement transmissible de l’omicron, qui a poussé les infections britanniques au COVID-19 à des niveaux record ces derniers jours. Cela a une fois de plus fait craindre que les hôpitaux britanniques ne soient submergés cet hiver. En réponse, Johnson a ordonné au National Health Service d’intensifier son programme de vaccination il y a une semaine, promettant que toute personne de 18 ans et plus se verrait offrir un rappel ce mois-ci. Mais il a également introduit une législation obligeant les gens à se munir de masques faciaux dans les magasins et à montrer qu’ils ont été doublement vaccinés ou qu’ils ont eu un test COVID-19 négatif pour entrer dans des lieux surpeuplés comme les boîtes de nuit.

Les résultats du programme de vaccination britannique ont été impressionnants, le nombre de rappels administrés passant à plus de 900 000 samedi contre 550 000 une semaine plus tôt. Certains centres de vaccination restent ouverts 24 heures sur 24 pour offrir aux travailleurs postés un accès plus facile.

Face à cette opposition, Johnson a dû s’appuyer sur les votes du parti travailliste d’opposition pour approuver l’utilisation des passeports de santé COVID-19.Maintenant, les conseillers scientifiques du gouvernement recommandent à Johnson d’aller plus loin.Limites des interactions sociales et retour au social la distanciation est nécessaire pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés, selon le procès-verbal divulgué d’une réunion du groupe consultatif scientifique pour les urgences.

Tobias Ellwood, l’un des rebelles conservateurs, a critiqué l’approche « hors du bus, dans le bus » du gouvernement pour lutter contre la pandémie, affirmant que le pays a besoin de cohérence. et la machinerie du n°10 autour de Boris Johnson. C’est ce qui doit être amélioré », a-t-il déclaré à Times Radio. « Le boosterisme, l’énergie, ne suffit pas dans les circonstances actuelles. » Pendant ce temps, les dirigeants travaillistes affirment que le scandale du «partygate» a miné la confiance du public dans le gouvernement conservateur. Il sera difficile pour Johnson d’imposer de nouvelles restrictions sur les coronavirus car les bureaux du gouvernement ont violé leurs propres règles l’année dernière.

Les ministres du gouvernement ont rencontré dimanche les dirigeants des gouvernements d’Écosse et du Pays de Galles pour discuter des « défis communs, y compris les perturbations économiques causées par COVID ». La réunion était présidée par le ministre du Cabinet, Steve Barclay, et non par le Premier ministre.

« Il se cache de ses propres députés d’arrière-ban au lieu de diriger », a déclaré à Sky News Wes Streeting, porte-parole du Labour pour les problèmes de santé. « Et ce genre de faiblesse au lieu de leadership devrait vraiment concerner le public, car je pense que les gens savent que des mesures sont nécessaires. »

