Boris Johnson en chute libre alors que les électeurs du Nord et plus âgés se retournent contre le Premier ministre en difficulté | Politique | Des nouvelles

Les résultats du sondage ont montré que les générations plus âgées et celles vivant dans des zones plus rurales – qui devraient traditionnellement favoriser le parti conservateur – sont plus susceptibles d’être affectées par les récentes rumeurs de confinement et les scandales de lobbying. Le Parti travailliste est sorti avec six points d’avance sur les conservateurs à 41 pour cent, les conservateurs étant à la traîne avec 35 pour cent. Cela équivaut à une perte de 111 sièges conservateurs contre 255, avec un certain nombre de ministres conservateurs de premier plan qui devraient perdre leur emprise sur leurs propres sièges.

En examinant les circonscriptions individuelles, l’analyse du sondage a montré que le Premier ministre lui-même perdrait son siège d’Uxbridge et de South Ruislip.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice, le secrétaire écossais Alister Jack, le président de la COP26 Alok Sharma et le secrétaire gallois Simon Hart seraient tous dans la ligne de mire.

Le sondage, portant sur 10 000 personnes, a été réalisé par le groupe de campagne 38 Degrees, Survation et le professeur Christopher Hanretty de Royal Holloway.

Le sondage a montré que les personnes âgées sont plus attachées aux principes de Nolan, qui sont les attentes comportementales que les électeurs ont de ceux qui occupent des fonctions publiques.

Ces principes mettent l’accent sur l’intégrité, la responsabilité, l’honnêteté, le leadership, l’ouverture, l’objectivité et l’altruisme.

Le professeur Hanretty a commenté les résultats en déclarant : « Ce sont les électeurs plus âgés qui sont les plus susceptibles de dire que le gouvernement ne respecte pas les principes de Nolan.

«Cela peut être vu en comparant les zones urbaines plus jeunes avec les zones rurales plus anciennes.

« Les circonscriptions de Londres, par exemple, sont beaucoup moins susceptibles d’exprimer leur inquiétude étant donné la part des voix que les travaillistes y reçoivent habituellement. »

« Le message à Boris Johnson de ce sondage est clair : montrez aux électeurs le respect qu’ils méritent, nettoyez la saleté et résolvez la crise du coût de la vie.

« Les électeurs qui ont soutenu les conservateurs en 2019 pour faire aboutir le Brexit sont en colère et découragés par les actions du gouvernement. »

Le sondage a également montré une décimation des conservateurs en Écosse, prédisant qu’ils perdraient tous les sièges alors que le SNP de Nicola Sturgeon consolide sa popularité.

Cela fait suite à un résultat tout aussi décourageant pour les conservateurs d’un sondage commandé par le Sunday Times, qui montrait une avance de huit points pour Sir Keir Starmer sur Boris Johnson.

Dans le premier sondage depuis que les allégations de sleaze ont frappé le parti au pouvoir, les 25 000 personnes interrogées ont répondu avec des intentions de vote accablantes.

Les résultats des trois premières semaines de décembre suggèrent que les travaillistes gagneraient les élections générales avec une majorité de 26 sièges.

Ce sondage inquiétant pour les conservateurs intervient après des images de rassemblements à Downing Street lorsque des restrictions de mélange des ménages à l’intérieur étaient en vigueur et les retombées de la démission de l’ancien député du cabinet Owen Paterson.

M. Paterson a fait l’objet d’une enquête par le commissaire aux normes parlementaires sur des accusations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de lobbying en place pour les députés, et le commissaire a conclu qu’il y avait eu de « graves violations » de la réglementation.

M. Paterson a démissionné de ses fonctions après une réaction publique contre la décision du gouvernement de bloquer la suspension recommandée par le Comité des normes.