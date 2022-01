Boris Johnson EN DIRECT : Ne le soufflez pas maintenant ! Le PM panique au sujet d’une nouvelle réclamation, le personnel a déclaré aux téléphones ‘WIPE’ | Politique | Des nouvelles

Selon The Independent, deux sources affirment qu’un membre senior du personnel leur a dit que ce serait une « bonne idée » de supprimer tous les messages qui pourraient donner l’impression qu’ils ont assisté ou qu’ils étaient au courant d’une fête. Cela fait suite aux allégations selon lesquelles 100 membres du personnel ont été invités à une fête en mai 2020 (lorsque les Britanniques n’étaient autorisés à rencontrer qu’une autre personne à l’extérieur) à laquelle le Premier ministre et son épouse ont assisté. Une enquête sur les parties est actuellement menée par la haut fonctionnaire Sue Gray. La cheffe adjointe travailliste Angela Rayner a déclaré que les récentes allégations soulevaient « encore plus de questions pour un Premier ministre qui semble n’avoir aucune réponse ».

