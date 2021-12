Boris Johnson encouragera le travail à domicile pendant la période des fêtes pour freiner la vague Omicron | Royaume-Uni | Nouvelles

Les gens devraient être encouragés à reprendre le travail à distance pendant la période des fêtes, car la Grande-Bretagne enregistre 101 nouveaux cas de variantes Omicron au cours des dernières 24 heures, portant le total à plus de 400 dans tout le pays. Le Telegraph a rapporté que les responsables travaillant sur la politique de Covid ont examiné l’impact économique d’encourager les gens à travailler à nouveau à domicile pendant la période de Noël et du Nouvel An.

Les passeports vaccinaux sont également considérés comme une mesure pour lutter contre l’augmentation des cas d’Omicron, a rapporté le journal.

Les dernières données quotidiennes de la UK Health Security Agency ont révélé que 72 cas avaient été trouvés en Angleterre, 28 en Écosse et un au Pays de Galles.

Cependant, jusqu’à présent, aucun cas confirmé d’Omicron n’a été enregistré en Irlande du Nord.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a signalé un total de 45 691 nouveaux cas de coronavirus au cours de la dernière période de 24 heures.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déjà demandé au public de travailler à domicile jusqu’à la mi-janvier.

Mardi, le chef du SNP a demandé aux habitants de toute l’Écosse de travailler à domicile pour stopper la « montée potentiellement rapide » de la variante Omicron et a demandé aux employeurs de s’assurer que le personnel a la possibilité de reprendre le travail à distance.

Elle a déclaré: «Si vous aviez du personnel travaillant à domicile au début de la pandémie, veuillez le refaire maintenant.

« Nous vous demandons de le faire à partir de maintenant jusqu’à la mi-janvier, date à laquelle nous examinerons ce conseil. »

Mme Sturgeon a ajouté : « Je sais à quel point c’est difficile, mais je ne saurais trop insister sur la différence que nous pensons que cela pourrait faire pour aider à la transmission des étapes et éviter le besoin de mesures encore plus onéreuses.

« Si vous travailliez à domicile au début de la pandémie, veuillez le refaire au cours des prochaines semaines. Rien de tout cela n’est ce que l’un d’entre nous veut … mais c’est le meilleur moyen de ralentir la propagation du virus. »