Boris Johnson enverra 100 millions de vaccins Covid dans le monde alors que le Royaume-Uni se bat pour mettre fin à la pandémie | Politique | Nouvelles

Boris Johnson enverra 100 millions de vaccins Covid dans le monde (Image: .)

La contribution britannique, financée par le budget annuel d’aide à l’étranger du gouvernement de 10 milliards de livres sterling, devrait faire partie d’au moins un milliard de doses de vaccin promises par les dirigeants participant au rassemblement de Carbis Bay. S’exprimant avant le premier jour du sommet aujourd’hui, le Premier ministre a déclaré : « Depuis le début de cette pandémie, le Royaume-Uni a ouvert la voie dans les efforts visant à protéger l’humanité contre cette maladie mortelle.

« Il y a plus d’un an, nous avons financé le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca sur la base qu’il serait distribué au prix coûtant pour le monde.

« Ce modèle sans précédent, qui place les gens au-dessus du profit, signifie que plus d’un demi-milliard de doses ont été administrées dans 160 pays jusqu’à présent.

« Grâce au succès du programme de vaccination du Royaume-Uni, nous sommes désormais en mesure de partager certaines de nos doses excédentaires avec ceux qui en ont besoin.

«Ce faisant, nous ferons un pas de géant pour vaincre cette pandémie pour de bon.

«Au sommet du G7, j’espère que mes collègues dirigeants prendront des engagements similaires afin qu’ensemble, nous puissions vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine et mieux reconstruire à partir du coronavirus.

Le gouvernement de M. Johnson fera don de cinq millions de doses de vaccin d’ici la fin septembre pour une utilisation dans les pays les plus pauvres du monde.

Le Premier ministre s’engage également à faire don de 95 millions de doses supplémentaires au cours de l’année prochaine, dont 25 millions de plus d’ici la fin de 2021. Huit doses sur 10 de la contribution du Royaume-Uni iront au programme international de vaccination Covax tandis que le reste ira directement à pays dans le besoin.

Les responsables insistent sur le fait que les doses excédentaires peuvent être partagées sans retarder le déploiement des vaccins nationaux au Royaume-Uni ou le programme de rappel des vaccins cet automne.

Et ils soulignent que la vaccination du reste du monde aidera à réduire le risque de nouvelles vagues de virus frappant le Royaume-Uni et à freiner la menace posée par la croissance possible de mutations Covid résistantes aux vaccins.

Les doses des vaccins Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen et Moderna seront incluses dans la contribution britannique.

Boris enverra des millions de vaccins à l’étranger (Image : Hollie Adams/.)

Le Royaume-Uni a contribué à la création de Covax l’année dernière et est son quatrième plus grand donateur, promettant 548 millions de livres sterling au programme.

Covax a jusqu’à présent fourni 81 millions de doses à 129 des pays les plus pauvres du monde. 96% d’entre eux étaient le vaccin Oxford-AstraZeneca, dont le développement a été financé par le Royaume-Uni.

Avec le soutien du gouvernement britannique, Oxford-AstraZeneca distribue ses vaccins à but non lucratif dans le monde entier. Grâce à cet engagement, un demi-milliard de personnes ont reçu jusqu’à présent une dose d’Oxford-AstraZeneca.

Au sommet du G7, les dirigeants discuteront également de la manière d’étendre l’approvisionnement en vaccins à l’échelle internationale.

M. Johnson demandera au président américain Joe Biden et à d’autres dirigeants du G7 d’encourager les sociétés pharmaceutiques à adopter le modèle Oxford-AstraZeneca consistant à fournir des vaccins au prix coûtant pendant toute la durée de la pandémie.

Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson se sont déjà engagés à partager 1,3 milliard de doses à but non lucratif avec les pays en développement.

Les dirigeants devraient discuter de moyens supplémentaires pour soutenir les pays touchés par des urgences aiguës de Covid et de nouvelles mesures pour bloquer les futures pandémies.

Le sommet de ce week-end est le premier rassemblement en personne des dirigeants du G7 depuis près de deux ans en raison de la pandémie.

M. Johnson, qui accueille la réunion, souhaite que l’événement se concentre sur la reprise mondiale de Covid et les efforts internationaux pour construire un monde plus juste, plus vert et plus prospère.

Les initiés de Downing Street voient le sommet comme sa première opportunité majeure de démontrer la vision énoncée dans son récent examen de la défense et des affaires étrangères pour plus de coopération et de partage de la charge pour relever les défis mondiaux.

Le G7 – qui est composé du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des États-Unis et de l’UE – est un forum où les dirigeants des principales démocraties du monde ont des discussions face à face sur les affaires mondiales.

M. Johnson a également invité des dirigeants d’Australie, d’Inde, d’Afrique du Sud et de Corée du Sud à participer en tant que pays invités pour approfondir l’expertise et l’expérience autour de la table du sommet à Carbis Bay.

Le sommet britannique du G7 se concentrera sur l’application de valeurs partagées et l’adoption d’actions pour améliorer la santé mondiale, lutter contre le changement climatique et rendre le monde plus juste et plus prospère.

Le gouvernement a choisi Cornwall comme lieu de rendez-vous en raison des magnifiques paysages côtiers et du bilan du comté en tant que moteur de l’innovation verte.

Visit Cornwall a estimé que le sommet donnera au comté un coup de pouce de 50 millions de livres sterling, dont 24 millions de livres sterling provenant de l’organisation de l’événement et le reste de l’augmentation du tourisme international au cours des cinq prochaines années.

Après le sommet du G7, le Premier ministre se rendra lundi au sommet de l’OTAN à Bruxelles.