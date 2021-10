Boris Johnson envisage une autre élection générale anticipée | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre envisagerait de surprendre Sir Keir Starmer en se rendant aux urnes un an plus tôt que prévu en novembre ou décembre 2023. Les conservateurs ont remporté une victoire écrasante en décembre 2019 et M. Johnson espère que la foudre peut frapper deux fois.

Les prochaines élections générales devraient avoir lieu en mai 2024 – mais le gouvernement est actuellement en train de déchirer la législation qui définit le calendrier des élections.

Une source du cabinet pense qu’une autre élection de Noël sera un «avantage» pour les conservateurs et compromettra les chances d’une victoire des travaillistes.

Ils ont déclaré au Mirror : « Les travaillistes luttent pour faire sortir leur peuple plus que nous, ce qui nous donne un avantage.

« Et nous pensons que les gens commenceront à voir les résultats du programme de mise à niveau du Premier ministre avec des routes et des maisons construites dans les Midlands et le nord. »

Les élections générales ont traditionnellement lieu en mai afin d’augmenter la participation de l’électorat.

Lors du vote froid et sombre de décembre, le taux de participation était de 67,3 %, en baisse de 1,5 % par rapport aux élections d’été de 2017.

Le Premier ministre a injecté son esprit de campagne plus tôt cette semaine en prononçant son premier discours à la conférence du parti conservateur depuis qu’il a remporté les clés du numéro 10.

S’adressant aux fidèles conservateurs à Manchester, M. Johnson n’a pas perdu de temps à se moquer de son homologue ancien partenaire d’entraînement aux urnes.

Dans un coup brutal à M. Corbyn, le Premier ministre a déclaré: « C’est la première fois depuis les élections générales de 2019 que nous avons finalement envoyé ce cosmonaute en velours côtelé en orbite où il appartient. »

M. Johnson a également visé le discours de 90 minutes de Sir Keir Starmer à la conférence du travail à Brighton, qui a vu l’ancien directeur des poursuites pénales chahuté par les fans de gauche du député d’Islington North.

M. Johnson a déclaré: « Leur chef ressemblait à un conducteur de bus sérieusement secoué, poussé d’un côté comme de l’autre par une foule de Corbynista, un terrain détrempé à lunettes Sellotaped.

« Vous vous souvenez de la performance du Labour pendant la pandémie? Battant avec la conviction d’un torchon humide. »