Boris Johnson envoie l’ultimatum de Xi à la COP26 en Chine : « Il n’y a vraiment aucune excuse ! » | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre est de nouveau arrivé à Glasgow mercredi pour prononcer un discours passionné lors de la dernière ligne droite du sommet international sur le climat. M. Johnson a déclaré que la « ligne est en vue », mais la communauté mondiale doit être plus ambitieuse si le réchauffement climatique doit être maintenu en dessous de 1,5 ° C. Avec seulement deux jours avant la fin du sommet, M. Johnson a averti qu’il restait encore beaucoup de travail à faire et a fait allusion à la possibilité de prolonger le sommet au-delà de ses 48 heures restantes « si nous le devons ».

Dans le but de maîtriser le réchauffement climatique, le Royaume-Uni s’est engagé à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et à atteindre le zéro net d’ici 2050.

L’objectif ambitieux a été adopté par la plupart des pays développés, l’UE et les États-Unis s’engageant également à atteindre le zéro net d’ici 2050.

Cependant, des pays comme la Chine et l’Inde sont allés à l’encontre du consensus mondial et ont plutôt choisi de poursuivre leurs propres objectifs d’émissions, bien qu’ils soient parmi les plus gros pollueurs du monde.

La Chine a confirmé la semaine dernière que le pays visait à atteindre le zéro net 10 ans plus tard que le reste du monde développé – d’ici 2060.

LIRE LA SUITE: Une éruption solaire frappe la Terre: une panne d’électricité déclenchée alors que le soleil déclenche une explosion

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également déclaré que les objectifs de son pays avaient atteint le zéro net au plus tôt en 2070.

Diverses estimations suggèrent que la Chine est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, dépassant la production de tous les pays développés combinés.

Les données publiées par le Rhodium Group indiquent qu’en 2019 seulement, la Chine a émis 27% de la production mondiale totale.

Les États-Unis sont arrivés en deuxième position sur la liste des pollueurs avec 11 % de la production mondiale.

Johnson a déclaré: « C’est très frustrant de voir des pays qui ont passé six ans à se féliciter ostensiblement pour avoir signé ce billet à ordre à Paris, se rapprochant tranquillement du défaut de paiement, maintenant que les nations vulnérables et les générations futures exigent un paiement ici à Glasgow.

« Et il n’y a vraiment aucune excuse parce que nous savons ce qui est en jeu ici. Nous l’avons entendu toute la semaine. »

Il y a douze ans, les pays les plus riches du monde ont convenu de mettre leurs ressources en commun et de dépenser 74 milliards de livres sterling (100 milliards de dollars) par an d’ici 2020 en « finance climatique ».

Jusqu’à présent, la promesse a été rompue et les estimations les plus récentes suggèrent que seulement 60 milliards de livres sterling (80 milliards de dollars) d’aide ont été collectés en 2019.

Cela a conduit à de sévères critiques de la part de certaines délégations de la COP qui ont fait honte au monde développé.

Surangel Whipps Jr, président de l’État insulaire du Pacifique des Palaos, a déclaré la semaine dernière : « Franchement, il n’y a aucune dignité à une mort lente et douloureuse.

« Vous pourriez aussi bien bombarder nos îles au lieu de nous faire souffrir, pour assister à notre disparition lente et fatidique.

« Dirigeants du G20, nous nous noyons, et notre seul espoir est la bouée de sauvetage que vous tenez. »