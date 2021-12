Boris Johnson est prêt pour la réunion Covid du « jour J » DEMAIN alors que les craintes de restriction grandissent | Politique | Des nouvelles

Omicron : l’avertissement du SAGE appelle à des décisions politiques « plus tôt »

Le médecin-chef Chris Whitty et le directeur scientifique Sir Patrick Vallance informeront le Premier ministre de l’évolution du nombre de personnes hospitalisées à cause de la variante contagieuse. Les experts craignent qu’une forte augmentation n’exerce une pression énorme sur le NHS déjà étiré.

L’épreuve de force survient à un moment où des études suggèrent qu’Omicron est de gravité significativement plus légère que les autres souches, avec un risque d’hospitalisation entre 50 et 70 % inférieur à celui de la souche Delta.

Les responsables de la santé publique exhortent les gens à recevoir des injections de rappel pour minimiser leurs risques d’attraper Omicron.

Des millions de Britanniques ont reçu aujourd’hui des SMS les exhortant à se faire piquer.

Les équipes de vaccination contre les coronavirus pourraient faire du porte-à-porte pour atteindre ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin, ont suggéré des rapports, dans le but d’éviter de nouvelles restrictions.

Le Premier ministre Boris Johnson fait face à une réunion cruciale demain (Image: GETTY)

Un essai qui avait été mené à Ipswich, dans le Suffolk, pourrait être étendu à tout le pays alors que le gouvernement tentait de s’opposer à l’introduction de nouvelles restrictions en Angleterre, a affirmé le Mail on Sunday.

De nouvelles mesures Covid sont entrées en vigueur au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord le lendemain de Noël – mais il est peu probable que les politiciens anglais discutent de nouvelles mesures avant lundi, avec des suggestions qu’une réduction volontaire des contacts sociaux avant Noël pourrait convaincre Boris Johnson de s’appuyer sur des conseils plutôt que sur nouvelles règles.

Le numéro 10 considère apparemment qu’atteindre ceux qui n’avaient pas encore été vaccinés comme un moyen clé d’éviter de nouvelles restrictions.

Une campagne d’un mois a été lancée fin novembre dans la région de Westgate à Ipswich, qui avait un faible taux de vaccination.

Médecin-chef Chris Whitty (Image: GETTY)

Les équipes de santé publique ont fait du porte-à-porte pour répondre aux inquiétudes et proposer le transport vers les centres de vaccination.

Un bus a également fait le tour du quartier pour proposer des jabs sans rendez-vous.

À Great Yarmouth, à Norfolk, des champions communautaires ont fait des appels à domicile dans des régions où les taux de vaccination sont faibles.

Des sources de Downing Street ont déclaré au ministère de la Sécurité que l’objectif était d’étendre le programme de porte-à-porte au reste du pays.

Carte Omicron (Image : Express)

Cela survient alors que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, devrait s’adresser à des représentants du gouvernement le lendemain de Noël au sujet de la perspective d’un rappel du Parlement pour approuver toute mesure avant le Nouvel An.

À partir du lendemain de Noël, un maximum de six personnes seront autorisées à se rencontrer dans les pubs, cinémas et restaurants du Pays de Galles.

Au total, 30 personnes seront autorisées aux événements intérieurs tandis que 50 personnes seront autorisées aux événements extérieurs.

Une distance sociale de deux mètres est requise dans les locaux publics et les bureaux, et les discothèques fermeront.

Les règles, en vigueur à partir de 6h du matin, sont une version révisée du niveau d’alerte deux.

En Écosse, les grands événements auront une distance physique d’un mètre et seront limités à 100 personnes debout à l’intérieur, 200 personnes assises à l’intérieur et 500 personnes à l’extérieur.

Un jour plus tard, jusqu’à trois ménages peuvent se rencontrer à un mètre de distance entre les groupes dans des lieux intérieurs et extérieurs comme des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des gymnases.

Le service à table est également nécessaire aux endroits où l’on sert de l’alcool.

L’Irlande du Nord impose également des restrictions le lendemain de Noël et le 27 décembre, les événements debout en salle ne sont plus autorisés et les discothèques ferment.

La socialisation sera réduite à trois ménages tandis que jusqu’à six personnes pourront se rencontrer dans les pubs, les bars et les restaurants. Dix personnes seront autorisées si elles sont du même foyer. Seul le service à table sera disponible.

Une règle de distanciation sociale de deux mètres sera mise en place dans les locaux publics et les bureaux.

Cependant, il est entendu que la fermeture des écoles n’est pas envisagée pour janvier.

Une source proche du secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi a déclaré : « Le Premier ministre et Nadhim sont pleinement déterminés à maintenir les écoles ouvertes et il existe un engagement commun au sein du gouvernement à le faire.

« L’éducation est une priorité absolue et les fermetures d’écoles ne sont pas envisagées. »

