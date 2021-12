Boris Johnson est resté abasourdi par la sortie de Lord Frost – le ministre du Brexit en avait « en avoir marre » | Politique | Des nouvelles

Lord Frost aurait offert sa démission la semaine dernière mais aurait été persuadé de rester jusqu’en janvier. Mais après la fuite de la nouvelle de son départ la nuit dernière, il a décidé de partir immédiatement. Une source de Downing Street a déclaré au Sunday Express qu’ils étaient « choqués » par la nouvelle et avaient été pris au dépourvu bien que Lord Frost en ait discuté plus tôt dans la semaine avec le Premier ministre.

Une source a déclaré : « Fondamentalement, il [Lord Frost] en a marre. Il a le sentiment d’avoir poussé le Brexit aussi loin qu’il le pouvait après avoir travaillé dessus pendant deux ans.

« Il sent que c’est la fin de la route. »

Selon un allié, le ministre du Cabinet Office qui a négocié l’accord sur le Brexit et dirige les pourparlers sur le protocole controversé d’Irlande du Nord est « désillusionné par la direction du gouvernement ».

Le coup porté à la perte d’un ministre clé par M. Johnson survient après qu’il a été humilié la semaine dernière par une défaite massive contre les Lib Dems lors de l’élection partielle du North Shropshire et que 101 députés conservateurs se sont rebellés contre ses tentatives d’introduire des passeports vaccinaux.

Cela survient alors que les principaux donateurs ont déclaré au Sunday Express qu’ils retireraient des fonds du Parti conservateur jusqu’à ce que M. Johnson démissionne de son poste de Premier ministre.

Les députés ont également averti que le Premier ministre avait 100 jours pour régler son opération ou faire face à des mouvements pour le chasser.

La goutte d’eau pour Lord Frost, selon un collègue, a été l’introduction du plan B allant à l’encontre de la promesse d’un « déverrouillage irréversible » dans la lutte contre le covid.

Mais il est connu pour avoir été frustré par la réticence de M. Johnson à déclencher l’article 16 lors des pourparlers en Irlande du Nord mettant fin au protocole controversé et le réunissant avec le reste du Royaume-Uni.

Il aurait également été l’un des ministres qui «se sont opposés avec véhémence» aux augmentations d’impôts apportées par Rishi Sunak, en particulier la taxe sur les soins ajoutée à l’assurance nationale qui a rompu un engagement électoral de ne pas augmenter les impôts.

Et il y avait du mécontentement au sujet de la politique de changement climatique net zéro du gouvernement.

Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré: « C’est un coup dur pour le Premier ministre et le gouvernement et pour tout vrai conservateur, les préoccupations de Lord Frost sont exactement les mêmes que celles de nombreux députés d’arrière-ban et après l’élection partielle de cette semaine, il semble également que les anciens électeurs conservateurs du Nord Shropshire. »

Nigel Farage a déclaré à Sunday Express : « J’ai beaucoup admiré ce que Lord Frost a essayé de faire. Il croit vraiment au Brexit et aux vraies valeurs conservatrices. En revanche, Boris Johnson ne croit en rien d’autre qu’en lui-même. La fin arrive peut-être plus vite que quiconque ne peut l’imaginer.

Robert Oulds, du groupe eurosceptique de Bruges, a déclaré : « Lord Frost s’était permis à plusieurs reprises d’être déjoué par l’UE. [He] est passé à juste titre avant que les Brexiteers ne voient l’échec de sa mission de mise en œuvre de l’article 16, la fin du protocole et sa trahison de l’Irlande du Nord où il autorisait l’Ulster à rester une colonie de l’UE.