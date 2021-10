Boris Johnson et Emanuel Macron se rencontrent au milieu de la pêche en Manche

Les droits de pêche dans la Manche se sont transformés en une vilaine querelle post-Brexit ces derniers mois (Photo : ./.)

Boris Johnson se dit prêt à prendre des mesures contre le gouvernement français alors que la ligne de pêche post-Brexit s’aggrave.

Les flottes françaises ont à nouveau menacé de bloquer les ports et le tunnel sous la Manche, tandis que les ministres à Paris ont averti qu’ils pourraient ralentir les contrôles aux frontières et même couper l’approvisionnement en énergie en représailles.

M. Johnson dit qu’il fera « tout ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts britanniques », signe que la dispute est peut-être loin d’être terminée.

Le naissain tourne autour des licences pour les petits bateaux de pêche dans les eaux britanniques, qui ne sont délivrées que si les navires peuvent démontrer une histoire d’exploitation dans la région.

Des dizaines de candidatures françaises ont été rejetées parce que, selon les responsables britanniques, les preuves à l’appui étaient insuffisantes.

Mais Paris a accusé ses homologues à Londres de revenir sur un élément litigieux de l’accord de retrait du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré au Financial Times : « Quand vous passez des années à négocier un traité et que quelques mois plus tard vous faites le contraire de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n’est pas un grand signe de votre crédibilité. ‘

Boris Johnson est à Rome pour une réunion du G20 avant la Cop26, où il devrait soulever la pêche avec Emanuel Macron (Photo: .)



M. Macron a accusé le gouvernement britannique de revenir sur les engagements pris lors des pourparlers avec l’UE (Photo: .)

M. Macron est candidat aux élections d’avril 2022, certains commentateurs ont donc émis l’hypothèse que sa position intransigeante était motivée par la politique politique intérieure.

Mais il semble y avoir un effort concerté au sein du gouvernement français pour obtenir des concessions du Royaume-Uni.

Le Premier ministre Jean Castex a écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour encourager Bruxelles à soutenir la position de Paris contre Londres, selon The Telegraph.

Une lettre divulguée a exhorté l’Union européenne à utiliser les « leviers à sa disposition » et à « préciser… que le respect des engagements pris n’est pas négociable et que quitter l’Union est plus dommageable que d’y rester ».

Jeudi, les autorités françaises ont saisi un chalutier britannique et adressé des avertissements à un autre, une décision largement considérée comme une nouvelle escalade du conflit.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a pris la rare mesure d’ordonner la convocation d’un envoyé d’un pays allié alors qu’elle appelait Catherine Colonna, ambassadrice de France au Royaume-Uni, au ministère des Affaires étrangères vendredi après-midi pour la défier sur la position de la France.

Le Cornelis-Gert Jan Dumfries est toujours amarré dans le port du Havre, dans le nord de la France, en attendant d’être autorisé à partir (Photo: .)

Downing Street a déclaré qu’il ne commenterait pas les dernières remarques de M. Macron, mais a confirmé que lui et M. Johnson devaient s’entretenir lors du sommet du G20 ce week-end.

Boris Johnson, qui a admis qu’il y avait actuellement des « turbulences » dans les relations anglo-françaises, a déclaré aux journalistes qu’il était « perplexe sur ce qui se passait » et a affirmé que le comportement de Paris pourrait être en violation de l’accord britannique sur le Brexit avec l’UE.

S’adressant aux journalistes sur le vol vers le G20 à Rome, il a exhorté les pêcheurs britanniques à « être confiants dans leurs activités légales », car il a promis des mesures contre toute violation de leur droit de pêcher.

Un leader français de la pêche a réitéré aujourd’hui ses menaces de bloquer les camions se rendant au Royaume-Uni si l’impasse n’est pas résolue, signalant que cela pourrait se produire à partir de mardi.

Le président et président des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, Jean-Marc Puissesseau a déclaré : « Si aucun accord ne peut être trouvé, ce sera un drame, ce sera une catastrophe dans votre pays car les camions ne passeront pas ( la frontière).

« Je pense que c’est un point ridicule et j’espère que les Britanniques trouveront un accord, une solution pour sortir de ce point. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();