Boris Johnson et Keir Starmer envoient un message de Noël teinté de tristesse suite à la perte de Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

M. Johnson, 57 ans, pas connu pour avoir de fortes croyances religieuses, a pris un ton religieux dans son message et a également suggéré aux gens de se faire piquer. Covid car il est conforme à l’enseignement du Christ. S’adressant à la nation avant les vacances, le Premier ministre a déclaré: « Se faire piquer non seulement pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour les amis et la famille et toutes les personnes que nous rencontrons.

« Et c’est, après tout, l’enseignement de Jésus-Christ, dont la naissance est au cœur de cette énorme fête – que nous devons aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes.

« Et pensons donc à tous ceux qui sont de bons voisins et pensent aux autres.

« Tous ceux du NHS qui travaillent à Noël, nos soignants, tous ceux qui sont impliqués dans l’incroyable campagne de vaccination.

« Ceux qui s’occupent de personnes qui ont perdu des êtres chers cette année et qui seraient autrement seuls.

« Les milliers de personnes qui s’auto-isolent de manière désintéressée pour protéger les autres de Covid.

« Et bien que le temps pour acheter des cadeaux soit théoriquement compté, il y a toujours une chose merveilleuse que vous pouvez offrir à votre famille et à tout le pays.

« Et c’est pour obtenir ce jab, que ce soit votre premier ou votre deuxième, ou votre rappel. Pour que les festivités de l’année prochaine soient encore meilleures que celles de cette année. »

Le message fort pour se faire vacciner contre Covid vient alors que la Grande-Bretagne assiste à une augmentation soudaine du nombre quotidien de cas.

Les derniers chiffres suggèrent qu’un total de 119 789 nouvelles infections ont été signalées au Royaume-Uni, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Dans un message similaire, Sir Keir Starmer a déclaré qu’en plus de célébrer la naissance du Christ, Noël est également un moment de réflexion, déplorant : « Trop de familles ont subi des pertes inimaginables.

« Pour trop de gens, il y aura une chaise de moins à table pour le repas de Noël. Mais, dans les moments les plus sombres, les valeurs chrétiennes de gentillesse, de compassion et d’espoir ont brillé. »

Dans un court message, le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, a ajouté : « Trop de familles sont séparées ce Noël. Trop pleurent la perte d’un être cher.

« Mais le message de Noël est un message d’espoir, d’une lumière pour nous sauver des ténèbres. Les chrétiens comme moi, croient que cet espoir, cette lumière peut nous soutenir dans les moments les plus sombres. »