Boris Johnson établira un plan pour un programme de «  certification du statut Covid  »

oris Johnson doit établir des plans pour développer un système de «certification du statut Covid» pour permettre le retour en toute sécurité des rassemblements de masse et des événements en salle à mesure que les restrictions de verrouillage se soulagent en Angleterre.

Les officiels prévoient une série d’événements d’essai au cours des prochains mois alors qu’ils cherchent à trouver un moyen de rouvrir des sites tels que les terrains de football et les boîtes de nuit sans avoir besoin de distanciation sociale.

Le Premier ministre – qui donnera plus de détails lundi – a déclaré que le gouvernement faisait «tout ce que nous pouvons» pour permettre le retour des événements de masse.

Cette décision intervient alors que le gouvernement a annoncé que plus de cinq millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur deuxième dose du vaccin.

Cependant, les députés voudront étudier les propositions de près avec beaucoup de méfiants à propos de tout ce qui ressemble à un «passeport vaccinal» à usage domestique.

Plus de 40 députés conservateurs ont déclaré publiquement leur opposition à l’idée, et M. Johnson pourrait avoir du mal à faire adopter le plan au Parlement s’ils décident de s’y opposer.

Lors de l’élaboration du programme, les responsables prendront en compte trois facteurs – si un individu a reçu le vaccin, a récemment été testé négatif pour le virus ou a une «immunité naturelle» après avoir été testé positif au cours des six mois précédents.

On dit que le NHS travaille actuellement sur des moyens de fournir aux gens les moyens de démontrer leur statut Covid par des «routes numériques et non numériques».

L’examen examine également comment la ventilation et les tests à l’entrée pourraient faciliter le retour en toute sécurité du public aux événements de masse et aux lieux fermés.

Les ministres estiment que le programme sera le plus utile pour gérer les risques lorsqu’il y a un grand nombre de personnes à proximité, comme les festivals de musique, les matchs sportifs et les boîtes de nuit.

Les zones où la certification ne sera pas requise incluent les magasins essentiels et les transports publics.

Graphiques Coronavirus / PA

Il ne s’appliquera pas non plus aux entreprises qui devraient rouvrir au cours des prochaines semaines, telles que les pubs, les restaurants et les commerces non essentiels.

Les responsables travaillent avec des experts cliniques et éthiques pour s’assurer qu’il existe des «exemptions appropriées» pour les personnes à qui le vaccin est conseillé et pour lesquelles il serait difficile de répéter les tests.

Le premier essai doit avoir lieu le 16 avril au Hot Water Comedy Club de Liverpool, suivi deux jours plus tard de la demi-finale de la FA Cup à Wembley.

Parmi les autres événements où le programme doit être testé, citons le Championnat du monde de snooker au Crucible Theatre de Sheffield – du 17 avril au 3 mai – et une participation de masse organisée à Hatfield House les 24 et 25 avril.

Les pilotes culmineront avec la finale de la FA Cup, toujours à Wembley, le 15 mai.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons fait d’énormes progrès au cours des derniers mois avec notre programme de vaccination et tout le monde dans le pays a fait d’énormes sacrifices pour nous amener à ce stade de notre rétablissement de Covid-19.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour permettre la réouverture de notre pays afin que les gens puissent retourner aux événements, aux voyages et à d’autres choses qu’ils aiment aussi en toute sécurité que possible, et ces examens joueront un rôle important pour permettre que cela se produise.»

Graphiques Coronavirus / PA

Le Premier ministre exposera également l’approche du gouvernement pour assouplir les restrictions sur les voyages à l’étranger lorsque son groupe de travail mondial sur les voyages fera rapport le 12 avril.

Les ministres ont clairement indiqué que l’interdiction de voyager à l’étranger restera en vigueur jusqu’au 17 mai au moins.

Lorsqu’il sera finalement levé, il sera remplacé par un système de «feux de signalisation» basé sur les risques avec des cotes rouge, orange et verte pour les pays du monde entier.

Cela sera basé sur une série de facteurs – y compris la proportion de la population qui a été vaccinée, les taux d’infection, les nouvelles variantes émergentes et l’accès du pays à des données scientifiques fiables et au séquençage génomique.

Les voyageurs arrivant de pays classés «verts» ne seront pas tenus de s’isoler – bien que des tests avant le départ et après l’arrivée soient toujours nécessaires.

Pour ceux classés comme «orange» ou «rouge», les restrictions resteront inchangées si les arrivées devront s’isoler ou entrer en quarantaine.

Les responsables ont déclaré qu’il était encore trop tôt pour prédire quels pays figureraient sur quelle liste et ils continuent de déconseiller de réserver des vacances d’été à l’étranger.

Un autre examen de la distanciation sociale examine les moyens de permettre des contacts plus étroits entre amis et familles, permettant une plus grande capacité des transports publics et réduisant les exigences de distance au sein des lieux et des lieux de travail.