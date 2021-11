Boris Johnson exhorté à annuler l’augmentation des impôts ou à risquer la défaite : « Flaturer un cheval mort ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le sondage demandait : « Boris Johnson devrait-il annuler les augmentations d’impôts pour sauver son gouvernement ? Au total, 2 339 personnes ont voté, avec 70 % des lecteurs d’Express.co.uk disant OUI, les taxes devraient être annulées, 28,6 % disant NON et 1,4 % incertains de ce qui devrait être fait.

Le sondage intervient alors qu’un nouveau sondage de Savanta ComRes pour le Daily Mail place les travaillistes de six points devant les conservateurs.

Les lecteurs qui ont ajouté leurs commentaires au sondage étaient préoccupés par la façon dont M. Johnson a géré son mandat au gouvernement.

JBR a déclaré : « Boris fouette un cheval mort. La chose qui va perdre son gouvernement, pour lui, c’est la poursuite de l’immigration illégale que lui et son gouvernement choisissent d’ignorer.

Cookyz a déclaré: « Eh bien, il devrait honorer la promesse du triple verrouillage, sinon ce n’est pas une promesse. Ils le cassent quand cela leur convient.

Certains lecteurs ont critiqué l’argent gaspillé par les systèmes bureaucratiques, ainsi que les avantages et les dépenses des politiciens.

Un lecteur, répondant à un message de Stacpolly, a déclaré: Oui, supprimer les trois quarts des Lords (ou la plupart d’entre eux) permettrait d’économiser un peu, mais le train de sauce du politicien est sacro-saint. «

D’autres ont cependant examiné les dépenses publiques dans leur ensemble, en évaluant quels projets méritaient des injections de fonds.

Babyboomer a déclaré: « Covid qu’on le veuille ou non doit être payé. Cependant, l’aide étrangère devrait être un non-démarreur à moins qu’il ne s’agisse d’une situation environnementale, HS2 doit être arrêté d’autant plus que le coût augmente sans aucune indication de son chiffre final et que l’arrêt de ces illégaux contribuerait grandement à exagérer tout cela. slease en contact.

Johann, comme beaucoup d’autres, était en grande partie d’accord en disant : « Ce qu’ils devraient faire, c’est mettre fin à cette absurdité de l’aide étrangère jusqu’à ce que le pays se remette sur pied. 15 milliards, c’est une somme d’argent honteuse à jeter dans d’autres pays quand nous nous battons nous-mêmes. Il est immoral de dépenser cette somme d’argent tout en gardant nos retraités sur la ligne de subsistance et alors que le pays a besoin d’argent pour investir dans les infrastructures, les nouvelles écoles, les hôpitaux, les routes et les voies ferrées, etc.

Comme l’a fait Jon19641 : « Bien que je sois d’accord qu’il ne devrait pas y avoir de nouvelles taxes, pas d’augmentations d’impôts, il devrait également y avoir moins de gaspillage gouvernemental, arrêtez de payer pour des projets de vanité stupides. »

S’attaquant aux grandes entreprises qui évitent apparemment l’impôt, John Moreland a déclaré : « L’impôt sur le revenu est un vol et la plupart de l’argent prélevé est gaspillé. Taxez plutôt Amazon et les entreprises.

Jetant un regard sombre sur les chances des conservateurs de conserver le pouvoir lors des prochaines élections générales, Backagain a déclaré : « Les conservateurs sont grillés à la prochaine GE. Seul Johnson peut perdre une majorité de 80 sièges en un seul mandat !! Reform UK obtiendra les votes de nos ménages, quelle que soit la respiration sifflante des conservateurs pour essayer de sauver leur peau !

Ronfromyork a déclaré que les conservateurs avaient abandonné leur noyau électoral en déclarant: « Les conservateurs étaient condamnés au moment où ils ont volé leur noyau d’électeurs, les retraités. »

Certains lecteurs ont examiné les fausses promesses d’argent liquide avant le Brexit.

Woff Woff a déclaré: «Une autre question chargée. Nous ne pouvons pas réduire les impôts, nous sabrons des milliards pour soutenir ce Brexit sans gouvernail. Il n’y a pas 350 millions de livres sterling pour le NHS, nous payons actuellement 800 millions de livres sterling par semaine selon les propres chiffres du gouvernement. Un gaspillage d’argent colossal sans avantages tangibles. Pas étonnant qu’ils fassent déjà allusion à d’autres augmentations d’impôts dans les budgets à terme.

Cependant, tous les lecteurs n’étaient pas contre le Premier ministre.

Gordie1234 a déclaré: «Malheureusement, après que des augmentations d’impôts sur Covid soient nécessaires, il n’y a pas d’arbres monétaires dans le monde réel. Non, Boris ne devrait pas réduire les impôts pour sauver le gouvernement, c’est juste être une autruche, la tête dans le sable.

D’accord, Mancman1 a déclaré : « Il y a énormément de dettes qui doivent être remboursées. Les grands garçons ne seront pas poursuivis pour payer quoi que ce soit, donc tout le monde devra assumer le fardeau à un moment donné. »

Pourtant, l’ambiance générale de tous a été résumée par Billsbag 81 qui a déclaré que les options pour tous sont limitées, peu importe qui dirige le gouvernement.

En résumé, il a déclaré: «Un plus bas historique pour la politique et les politiciens. Notre choix ces jours-ci sont des gouvernements de mauvaise qualité sans aucune option. »