Boris Johnson exhorté à rester ferme face à la révolte des conservateurs contre les réductions de l’aide étrangère | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre est sur le point de céder aux pressions des députés d’arrière-ban conservateur et d’autoriser un vote sur les prochaines réductions de l’aide étrangère. Les coupes prévues de 4 milliards de livres sterling dans le budget de l’aide étrangère ont été très controversées, avec 50 rebelles conservateurs, dont l’ancienne Premier ministre Theresa May, condamnant les propositions. Mais plusieurs députés et commentateurs ont exhorté M. Johnson à rester ferme et à ne pas faire volte-face sur les réductions de dépenses.

L’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib a exhorté le Premier ministre à concentrer les dépenses sur le Royaume-Uni, pour aider à la reprise de la pandémie.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il ne doit pas vous retourner.

« La pandémie a fait un trou dans les finances publiques.

“Cela a dévasté de nombreuses entreprises. Les impôts devraient augmenter.

“Cela n’a aucun sens pour Rishi Sunak d’insister sur l’augmentation de l’impôt sur les sociétés pour lever environ 5 milliards de livres sterling par an, uniquement pour le donner à des gouvernements étrangers.

“La charité commence à la maison.

« Si nous voulons aider les pays en développement, nous devons commercer avec eux sur un pied d’égalité.

“La charité ne crée jamais de richesse. Le commerce le fait.”

JUST IN: Frost fait rage contre l’UE alors que le bloc “passe de crise en crise” à cause du Brexit

Les lecteurs d’Express.co.uk se sont également énervés du vote proposé sur les réductions, que M. Johnson serait “en train d’envisager activement”.

Une personne a déclaré: “C’est toute augmentation d’impôt sur la table alors, si vous pouvez vous permettre de donner l’argent des contribuables, vous n’avez aucune justification pour revenir en demander plus.

“Les électeurs auront leur mot à dire bien assez tôt.”

Une deuxième personne a écrit : “L’arrogance des députés. Mettez-le à un vote référendaire, et nous verrons ce que veut le pays, pas des intérêts acquis.”

Un troisième a convenu qu’un référendum était la bonne marche à suivre et a déclaré: “Certains députés semblent avoir oublié qui ils représentent, soumettent le pays au référendum et voient ce que le peuple veut. Aide étrangère – oui ou non.”

Une autre personne a déclaré: “Donner notre argent, quand on en a plus que jamais besoin ici, et le nom qui revient sans cesse à la surface, le pire premier ministre de toute une vie, Theresa (mentir) May.”

Un lecteur a ajouté : “Dites au revoir à vos électeurs alors Boris ! Nous sommes endettés et notre Pays sortant d’une crise nous reconstruisit et nous nous occupons ensuite des autres !”