Boris Johnson face à la rébellion climatique humiliante des députés conservateurs à la veille de la COP26 | Sciences | Nouvelles

Hier soir, 22 députés conservateurs, dont neuf anciens ministres et six présidents actuels de commissions restreintes, se sont rebellés contre le gouvernement en votant un amendement au projet de loi sur l’environnement. Il propose d’introduire une obligation légale pour les compagnies des eaux de ne pas pomper les eaux usées dans les rivières. La mesure – qui a été adoptée aux Communes par 268 voix contre 204 voix – devrait être renvoyée aux Communes la semaine prochaine par la Chambre des Lords.

Cela signifie que M. Johnson pourrait être embarrassé jeudi, la veille de son départ pour Glasgow pour la conférence COP26.

L’année dernière, le député Philip Dunne a proposé un projet de loi d’initiative parlementaire visant à nettoyer les voies navigables britanniques, y compris des propositions telles que la surveillance obligatoire de la pollution par les eaux usées, qui ont ensuite été avancées par le gouvernement.

Il a déclaré au Telegraph: « J’étais heureux que le gouvernement ait pris autant de mon projet de loi d’initiative parlementaire et j’espère que nous pourrons trouver un moyen d’aller plus loin après les votes d’hier soir. »

L’amendement visait à « imposer aux compagnies des eaux l’obligation de veiller à ce que les eaux usées non traitées ne soient pas déversées dans les rivières et autres eaux intérieures ».

Ils ont été introduits à la Chambre des Lords par Charles Wellesley, le duc de Wellington pour obliger les compagnies des eaux et le gouvernement à « prendre toutes les mesures raisonnables » pour éviter d’utiliser les débordements des égouts unitaires.

Il espérait que cela stimulerait les investissements dans l’amélioration des systèmes, qui remontent à des décennies et ont un besoin urgent de mises à niveau car ils ne peuvent plus faire face au volume d’eaux usées et d’eau qu’ils doivent traiter.

En 2020, les eaux usées brutes ont été déversées dans les eaux plus de 400 000 fois.

Et les données publiées publiquement par Southern Water ont montré que de fortes pluies cette semaine ont entraîné le rejet d’eaux usées non traitées autour de la côte sud.

Une source du ministère de l’Environnement a déclaré: «Nous prenons déjà d’énormes mesures par le biais du projet de loi sur l’environnement pour lutter contre les dommages causés par les débordements de tempête.

Et les progrès dans ce domaine seraient lents, car ce chiffre n’a pas changé depuis 2009.

Mais les objectifs du Royaume-Uni restent ambitieux, le gouvernement visant à amener les trois quarts de toutes les rivières à cette norme d’ici 2027.

Christine McGourty, directrice générale de Water UK, a déclaré qu’une transformation radicale de la gestion des rivières est nécessaire pour permettre d’atteindre cet objectif.

Elle a déclaré : « Les rivières sont en état de crise depuis une grande partie des cent dernières années, et bien qu’il y ait eu d’énormes progrès au cours des dernières décennies, il reste encore beaucoup à faire.

« Nous demandons donc au gouvernement de présenter une nouvelle loi sur les rivières qui leur offrira une plus grande protection en droit. »