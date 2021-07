Boris Johnson face à l’humiliation alors que les députés conservateurs menacent de boycotter la conférence du parti | Politique | Nouvelles

Le programme de certificats de vaccination a été annoncé lundi par le Premier ministre Boris Johnson. Il a déclaré qu’à partir de fin septembre, l’accès aux grands événements en salle ne serait possible qu’avec la preuve de deux jabs Covid.

L’immunité naturelle ou un test négatif ne suffiraient plus.

L’annonce a été faite aux députés conservateurs, sans avertissement préalable que le Premier ministre était sur le point de faire volte-face sur le régime des passeports.

M. Johnson avait précédemment exclu d’introduire une preuve du jab comme condition d’entrée aux événements nationaux.

Le changement de règles prévu nécessiterait probablement un vote à la Chambre des communes.

Les grands rassemblements commerciaux tels que les conférences des partis politiques exigeraient une preuve de vaccination en vertu des propositions.

Les menaces des députés de boycotter la conférence des conservateurs si des certificats Covid sont requis prennent désormais de l’ampleur.

Le député de Workington, Mark Jenkinson, a déclaré: “Je suis réservé pour la conférence du parti conservateur, je suis doublement piqué.

“Je n’irai pas à la conférence si nous excluons des personnes sur la base de leur statut vaccinal.”

Steve Baker, le chef adjoint de l’anti-verrouillage Covid Recovery Group, a ajouté sur les réseaux sociaux: “Avec le cœur lourd, et mes excuses aux organisateurs d’événements, également.”

Pendant ce temps, le député de Bolton West, Chris Green, a également suggéré qu’il boycotterait la participation et protesterait plutôt contre les mesures.

Il faudra un vote à la Chambre des communes pour que les certificats Covid deviennent une loi.

Environ 40 députés conservateurs ont déjà signalé qu’ils voteraient contre les passeports obligatoires.

Cela signifie que tout vote sur leur introduction sera sur le fil du rasoir, les travaillistes déclarant qu’ils voteront contre les propositions.

Un porte-parole, Sir Keir Starmer, a déclaré: «Nous nous opposons à l’utilisation du statut de vaccination Covid pour l’accès quotidien aux sites et aux services.

“C’est coûteux, ouvert à la fraude et peu pratique.

“Être frappé à deux reprises ne prouve pas que vous n’êtes pas porteur du virus.

“Les tests d’accès aux sites seraient plus efficaces et donneraient aux personnes et aux entreprises plus de certitude.”

M. Johnson a une majorité de travail de 80 aux Communes, mais avec les conservateurs prêts à se ranger du côté de l’opposition, les plans de passeport vaccinal du Premier ministre pourraient être rejetés par le Parlement.