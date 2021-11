Boris Johnson face à l’indignation des députés conservateurs à la suite du scandale des sordides d’Owen Paterson | Politique | Nouvelles

Owen Paterson : Kay Burley interroge Anneliese Dodds sur le travail

James Forsyth, 40 ans, a prévenu le Premier ministre qu’il y avait de la « colère » parmi ses collègues conservateurs à la suite de la débâcle d’Owen Paterson. M. Paterson, 65 ans, avait enfreint les règles parlementaires après que le Commons Standards Committee eut conclu que le député soutenant le Brexit avait fait pression sur le gouvernement tout en recevant 110 000 £ par an de deux entreprises du secteur privé.

L’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, qui maintient qu’il est innocent de tout acte répréhensible, a depuis démissionné de son poste de député du North Shropshire après que le leader de la Chambre, Jacob Rees-Mogg, a confirmé que le gouvernement avait retiré son soutien à M. Paterson moins.

Le demi-tour est survenu moins de 24 heures après que le Premier ministre a fouetté ses députés pour soutenir un amendement controversé déchirant les règles anti-sleaze de la Chambre des communes pour protéger le député vétéran.

Dans un article de commentaire pour le Times, M. Forsyth, rédacteur politique du magazine de droite Spectator, a révélé à quel point les ministres conservateurs et les députés d’arrière-ban étaient « furieux » contre le Premier ministre à la suite du scandale.

« Ils se sont compromis, pour renverser leur position quelques heures plus tard », a-t-il déclaré.

« Ils ont porté atteinte à leur réputation, et pour quoi ?

« Leur colère est multipliée par le fait que tout cela était si prévisible.

« Comment le public, la presse et l’opposition allaient-ils réagir à une tentative fouettée des députés conservateurs de renverser le régime des normes pour les députés et de maintenir un verdict de culpabilité contre un député conservateur? »

M. Forsyth, dont l’épouse est Allegra Stratton, la supremo des communications de Downing Street, 41 ans, est un ami de longue date du chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak.

Malgré son lien avec les numéros 10 et 11, le rédacteur en chef politique du Spectator n’a rien fait dans sa critique du Premier ministre.

« Downing Street avait mal interprété l’humeur du parti parlementaire », a-t-il déclaré.

M. Forsyth a ajouté: « Les demi-tours fréquents ne sont pas un moyen de gouverner et parfois une erreur sera si flagrante, comme celle de mercredi, qu’elle causera des dommages durables même après avoir été rapidement inversée. »

Selon le rédacteur politique du Spectator, les députés conservateurs ont été inondés de courriels d’électeurs en colère contre la gestion de la débâcle.

« Une source gouvernementale », a révélé M. Forsyth, « observe que ‘l’argument des travaillistes sur le copinage n’a pas percé auprès du public, mais ce genre de chose le fait ».

La démission de M. Paterson hier signifie qu’une élection partielle sera convoquée dans sa circonscription du North Shropshire.

Une élection partielle aurait pu être déclenchée à la suite d’un vote de révocation réussi si la recommandation du Comité de suspendre l’ancien secrétaire à l’Environnement pendant 30 jours avait été adoptée.

Cependant, M. Forsyth fait valoir qu’il serait peu probable que le vote de révocation soit un succès compte tenu de la popularité de M. Paterson dans le North Shropshire et du décès de sa femme Rose l’année dernière.

M. Paterson, qui représente la circonscription électorale aux Communes depuis 1997, a été élu avec une majorité de 23 000 voix aux élections générales de 2019.

Le chef réformiste Richard Tice a averti quelques jours seulement avant que le sleaze des conservateurs aidait ses chances lors de la prochaine élection partielle de Bexley.

« TORY SLEAZE à nouveau alors qu’ils modifient les règles pour éviter qu’Owen Paterson ne soit puni au Parlement pour violation des règles. Les électeurs seront furieux à mesure que le sou tombe, en particulier dans Old Bexley et Sidcup », a-t-il affirmé.

La nouvelle d’une élection partielle dans le North Shropshire a amené les travaillistes, les libéraux-démocrates et le Parti vert à discuter du soutien d’un candidat indépendant pour affronter les conservateurs.

En 1997, au milieu de la crise de l’argent contre les questions des conservateurs, les principaux partis d’opposition se sont retirés contre Neil Hamilton dans la circonscription de Tatton pour laisser l’ancien correspondant de guerre Martin Bell arracher le siège du parti de John Major.