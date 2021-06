Boris Johnson fait allusion au déblocage du retard au sommet du G7

in

B

oris Johnson a laissé entendre que l’assouplissement du verrouillage le 21 juin serait retardé.

Interrogé par la BBC si toutes les restrictions seraient désormais levées, M. Johnson a déclaré que les gens devraient attendre lundi pour le savoir.

“Ce que je peux certainement dire, c’est que nous examinons les données, en continuant de le faire, mais ce que vous pouvez certainement prendre, c’est… la feuille de route a toujours été prudente mais irréversible, et pour avoir une feuille de route irréversible, nous devons être prudent.”

M. Johnson, qui accueille actuellement le sommet du G7 à Carbis Bay, Cornwall, a ajouté : « Nous avons fait d’énormes progrès avec le programme de vaccination – cela a fait énormément de bien – mais vous devez être prudent pour être irréversible.

«Encore une fois, vous avez des hospitalisations, vous avez des cas. Il y a lieu d’être prudent. Cela ne veut pas dire que ce pays n’a pas fait d’énormes progrès en matière de vaccination.

« Il est clair que nous avons une course entre les vaccins et le virus – et les vaccins vont gagner. C’est donc juste une question de rythme.

M. Johnson a ajouté que la propagation de la variante Delta du coronavirus est un sujet de “sérieuse et sérieuse préoccupation”.

Il a déclaré à Sky News : « Il est clair que la variante indienne est plus transmissible et il est également vrai que les cas augmentent et que les niveaux d’hospitalisation augmentent.

“Maintenant, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une mortalité supplémentaire, mais il s’agit clairement d’une question très préoccupante.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était moins optimiste maintenant qu’il ne l’était fin mai, il a répondu : “Oui, c’est certainement juste.”

Cela survient alors que 8 125 autres cas de Covid-19 ont été annoncés par le gouvernement vendredi.

Les derniers chiffres ont montré que la souche Delta, originaire d’Inde, est à l’origine de 90 % des cas de coronavirus au Royaume-Uni avec une augmentation massive de 240 % en sept jours.

Selon The Sun, un examen de deux semaines sera intégré aux plans, ce qui signifie que les restrictions de verrouillage pourraient être assouplies le 5 juillet si les hospitalisations restent faibles.