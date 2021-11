Boris Johnson fait face à la guerre civile conservatrice à cause d’une lettre au président de la Chambre des communes – « Réponse paniquée ! » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson semble avoir cédé aux pressions en proposant une interdiction aux députés d’agir en tant que consultants politiques ou lobbyistes rémunérés alors qu’il tente désespérément de boucher un trou dans la ligne de sordides qui a englouti le Parti conservateur. Le Premier ministre a également appelé à une mise à jour du code de conduite des Communes, à un renforcement des règles pour les députés occupant un deuxième emploi et pour que ceux qui ne se concentrent pas sur leurs électeurs soient « enquêtes et punis de manière appropriée ». Il a annoncé les changements proposés dans une lettre adressée au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, y compris deux recommandations clés du rapport du Comité sur les normes de la vie publique sur les intérêts extérieurs des députés de 2018.

Celles-ci incluent la modification de leur code de conduite afin que tout travail effectué en dehors de leur travail quotidien soit « dans des limites raisonnables » et « ne les empêche pas d’exercer pleinement » leurs fonctions.

Les règles nouvellement appliquées empêcheraient également les députés d’accepter un travail rémunéré en tant que stratège parlementaire, conseiller ou consultant, ainsi que de recevoir des paiements ou des offres d’emploi pour agir en tant que consultants politiques.

M. Johnson a déclaré que la modification du code des Communes était « à juste titre une affaire du Parlement », mais a insisté sur le fait que ces deux recommandations mentionnées constitueraient la base d’une « approche viable qui pourrait gagner la confiance des parlementaires et du public ».

Mais la lettre du Premier ministre au leader de la Chambre des communes a suscité une réaction furieuse du député conservateur, menaçant de déclencher une nouvelle guerre civile au sein du parti.

Un député a déclaré au Times qu’il craignait que le Parti travailliste insiste pour que les nouvelles règles soient extrêmement strictes.

Et une source conservatrice de haut rang a déclaré au rédacteur politique adjoint de Sky News, Sam Coates : « Cherchaient-ils vraiment un moyen de faire perdurer une histoire ? Il était en grande partie en train de mourir.

« Le flou de ce qui est proposé [is being raised as an issue].

« Qui décide de ce qui est raisonnable ? »

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a affirmé que M. Johnson n’avait proposé le changement que « parce qu’il était dos au mur » et à la suite du vote contraignant des travaillistes à la Chambre des communes.

Il a revendiqué une « victoire significative » pour les travaillistes, insistant sur le fait que cela ne serait pas arrivé sans le vote contraignant qui en a résulté.

Après avoir étudié la lettre de M. Johnson à Sir Lindsay Hoyle mardi, Sir Keir a répondu: « Ne vous faites aucune illusion, le Premier ministre n’a fait cela que parce qu’il était dos au mur parce que le Parti travailliste a déposé un vote contraignant pour demain .

« C’est une victoire importante pour le Parti travailliste, cela ne serait pas arrivé si nous n’avions pas annulé ce vote contraignant.

« C’est un Premier ministre qui n’a fait preuve d’aucun leadership à ce sujet. »

Le leader travailliste a mis le Premier ministre au défi de « suivre » et de soutenir la motion travailliste aux Communes mercredi afin qu’ils puissent « aller de l’avant ».

