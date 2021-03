Boris Johnson fait face à un complot des conservateurs pour empêcher la nécessité de passeports vaccinaux dans les pubs | Politique | Nouvelles

Un examen pour savoir si les certificats de coronavirus devraient être introduits pour aider à la réouverture de la société après le verrouillage est actuellement en cours. Le rapport devrait être publié dans les 10 prochains jours et pourrait obliger les Britanniques à montrer la preuve d’un coup, d’un test négatif ou d’une immunité anti-corporelle, avant qu’ils ne soient autorisés à accéder à des lieux tels que des pubs, des théâtres et des stades de sport.

Le mois dernier, M. Johnson a exclu la mesure en déclarant: « Ce que je ne pense pas que nous aurons dans ce pays, ce sont – pour ainsi dire – des passeports de vaccination pour vous permettre d’aller, disons, au pub ou quelque chose comme ça. »

Cependant, il a ensuite lancé un examen des propositions et, mercredi, il est allé encore plus loin, donnant le signe le plus clair à ce jour, un système de passeport pour les vaccins devait être introduit.

Il a dit au comité de liaison des députés que « peut être aux publicains individuels » d’appliquer ou non un système de certificat de jab.

Ces propos ont suscité l’indignation des députés conservateurs, qui craignent qu’un tel système ne conduise à «une société de points de contrôle, sous des pouvoirs de police extrêmes».

LIRE LA SUITE: «Où cela finira-t-il?» Nick Ferrari sauve le plan de passeport vaccinal de Bori

Hier soir, Steve Baker, le chef adjoint du Covid Recovery Group (CRG) des députés sceptiques en matière de verrouillage, a laissé entendre qu’il travaillait déjà sur un plan pour contrecarrer un système de passeport.

«C’est une chance à un million contre un, mais cela pourrait bien fonctionner», a-t-il déclaré à Politico.

M. Baker était l’un des membres les plus importants de la campagne Brexit, jouant un rôle de premier plan dans l’organisation des députés conservateurs.

Il a également été l’un des orchestrateurs derrière la tentative ratée d’évincer Theresa May de la n ° 10 lors d’un vote de confiance en décembre 2018.

En janvier, une lettre divulguée envoyée par M. Baker aux membres du CRG indiquait qu’il était également disposé à lancer un vote de confiance contre M. Johnson s’il ne réduisait pas ses mesures de verrouillage du coronavirus.

Réagissant aux commentaires du Premier ministre au comité de liaison, le principal député d’arrière-ban a déclaré: «Le Premier ministre a commencé à suivre une voie dangereuse en ouvrant la porte aux certificats Covid nationaux.

«D’abord, ils ont dit que nous aurions besoin d’eux pour regarder le football, et aujourd’hui que ce sera peut-être des journaux pour le pub.

«Que l’État légifère en ce sens, le recommande ou le permette simplement, le résultat sera le même: une Grande-Bretagne à deux vitesses qui empêche les femmes enceintes de participer à la société, étant donné que le gouvernement leur dit de ne pas se faire vacciner, ou celui où nous remontons le temps et tolérons que les entreprises détournent les clients des communautés qui ont montré une hésitation malheureuse à accepter l’offre d’un vaccin.

« Nous ne devons pas tomber dans cet horrible piège. »

Le ministre du Logement, Robert Jenrick, a déclaré ce matin qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour les certificats Covid au Royaume-Uni.

«Nous envisageons toute une gamme de choses et le faisons très soigneusement.

«Nous examinons les problèmes pratiques, les préoccupations éthiques et nous sommes guidés par les meilleures opinions médicales et scientifiques», a-t-il déclaré à Times Radio.

«Nous présenterons les résultats de ce travail dans les semaines à venir.

« Nous n’avons pas de plan d’action immédiat. »