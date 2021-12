Boris Johnson fait face à un défi de leadership conservateur après une récente série de scandales | Politique | Nouvelles

Au cours des six dernières semaines, le parti conservateur a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite du récent scandale de sleaze et, plus récemment, de l’émergence d’une vidéo divulguée dans laquelle le personnel n ° 10 a été capturé en train de plaisanter sur une prétendue fête de Noël qui aurait violé le verrouillage en décembre dernier. L’assistante du Premier ministre de l’époque, Allegra Stratton, répétait pour des conférences de presse télévisées et riait et plaisantait avec d’autres assistants à propos d’une fête organisée au n ° 10 le 18 décembre.

Boris Johnson a ouvert une enquête sur la prétendue bash, mais cela pourrait ne pas suffire à garantir son poste de Premier ministre, car de nombreux Britanniques en colère l’ont appelé à démissionner.

M. Johnson fait également face à une pression croissante de son propre parti, ainsi que de la nation, alors qu’il continue de nier toute connaissance des partis défiant le verrouillage à Downing Street l’année dernière.

Le i allègue que les candidats à la direction des conservateurs ont déjà mis en œuvre des plans au cas où la position de M. Johnson deviendrait intenable au milieu du dernier scandale du parti.

Le média rapporte qu’à la suite de la vidéo, qui a depuis conduit à la démission de Mme Stratton, d’autres conversations entre députés d’arrière-ban pour savoir qui pourrait remplacer M. Johnson ont eu lieu.

Un député a affirmé qu’il y avait des « conversations en cours » sur la direction de M. Johnson à la suite des événements des six dernières semaines.

Le député a émis l’hypothèse que Boris pourrait être en mesure de « récupérer » sa position si le scandale ne se prolongeait pas pendant une longue période.

Le député a déclaré: « Les députés d’arrière-ban pensent que c’est récupérable, mais si cela dure plus de six mois, c’est difficile. »

Liz Truss et Rishi Sunak sont les favoris pour remplacer le Premier ministre, selon les députés d’arrière-ban.

LIRE LA SUITE: Boris annule la fête de Noël de Downing Street CETTE année après la fureur

Apparemment, l’un des PPS (Secrétaire privé parlementaire) avait sollicité un soutien pour que la chancelière intervienne en tant que leader, « demandant : soutiendriez-vous Rishi si les choses s’effondraient ? »

Tandis qu’un autre député affirme que Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, a également courtisé discrètement des députés en marge avec des «boires» dans le but de renforcer sa position en cas de lutte contre le leadership.

Un troisième conservateur a ajouté : « Truss essaie définitivement de renforcer son soutien. Elle dîne régulièrement avec des députés d’arrière-ban.

Un porte-parole de Mme Truss a réfuté ces affirmations, insistant sur le fait qu’elle ne « sollicitait pas les gens sur la direction ».

A NE PAS MANQUER

Fureur et chaos dans les aéroports espagnols [INSIGHT]

Le commerce britannique a diminué depuis le Brexit tandis que l’UE prospère – données [REVEAL]

Macron canalise le Brexit alors qu’il tourne les armes contre l’UE [ANALYSIS]

Alors qu’un allié de M. Sunak a déclaré que c’était « la première que j’ai entendue » lorsque The i l’a interrogé sur les revendications.

Cela survient après que le payeur général Michael Ellis a révélé qu’une enquête sur une prétendue fête de Noël tenue au 10 Downing Street le 18 décembre de l’année dernière sera également élargie pour examiner les rapports de deux autres rassemblements présumés.

L’enquête examinera les informations selon lesquelles un rassemblement séparé s’est produit le 27 novembre, au cours duquel M. Johnson aurait prononcé un discours.

Il examinera également les informations faisant état d’un autre rassemblement présumé au ministère de l’Éducation le 10 décembre, où des personnes se sont rassemblées pour des boissons et des canapés.

Les deux dates de décembre pour les parties présumées coïncident avec le moment où le mélange entre les ménages à Londres n’était pas autorisé en raison des restrictions de verrouillage de COVID-19.

La prétendue fête du 18 décembre de l’année dernière est également survenue moins de 24 heures avant que le Premier ministre n’annonce que les gens ne pourraient pas voir les êtres chers d’autres ménages à Noël.

Les conservateurs ont également admis cette semaine qu’un événement organisé par la campagne à la mairie de Shaun Bailey avait eu lieu au siège du parti à Westminster le 14 décembre de l’année dernière.

L’événement s’est produit alors que Londres était au niveau 2.

Un porte-parole des conservateurs a déclaré: «Le personnel supérieur du CCHQ (Siège de campagne conservateur) a pris connaissance d’un rassemblement social non autorisé au sous-sol de Matthew Parker Street organisé par la campagne Bailey dans la soirée du 14 décembre.

« Des mesures disciplinaires formelles ont été prises contre les quatre membres du personnel du CCHQ qui ont été détachés auprès de la campagne Bailey ».