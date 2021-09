Boris Johnson fait face à un énorme problème de travail dans les derniers sondages – un graphique stupéfiant | Politique | Nouvelles

in

Le gouvernement de Boris Johnson a conservé une avance constante dans les sondages depuis sa prise de pouvoir en 2019. Le soutien a augmenté après l’un des déclins économiques les plus marqués et les taux de mortalité les plus élevés au milieu de la pandémie de Covid. Mais M. Johnson pourrait perdre son éclat parmi l’électorat britannique si l’on en croit un sondage.

Au cours de la dernière année, l’intention de vote de Westminster a de plus en plus penché en faveur des conservateurs.

Leur suprématie électorale est intervenue alors que les travaillistes se divisent sous Keir Starmer et que le gouvernement bénéficie d’un “rebond de vaccin”.

Les dernières données du « Poll of Polls » de Politico montrent que le parti travailliste fait son propre rebond.

Le sondage de septembre 2021 montre que les conservateurs restent en tête avec 40% des voix.

Dans un autre sondage publié aujourd’hui, l’organisation place les conservateurs en tête à 38 %.

Ils avaient perdu un point, tandis que les travaillistes avaient réussi à gagner trois points, recueillant 34% à la deuxième place.

Mais certains de ceux qui regardent le va-et-vient auront remarqué que le Labour a un long chemin à parcourir.

Le dernier sondage place les conservateurs devant les travaillistes pour la 148e semaine consécutive du parti.