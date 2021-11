Boris Johnson fait face à une énorme frayeur dans son propre siège le soir des élections – un sondage explosif publié | Politique | Nouvelles

Le dernier sondage utilisant les données de Britain Predicts suggère que les conservateurs sont sur le point de perdre leur énorme majorité – le Premier ministre faisant face à un décompte anxieux le soir des élections dans son siège d’Uxbridge et de South Ruislip. Le scénario cauchemardesque pour M. Johnson survient alors que le gouvernement continue d’être entaché d’allégations de sordides après qu’il soit apparu que plusieurs députés conservateurs de premier plan et certains parlementaires travaillistes ont engrangé d’énormes salaires grâce à des deuxièmes emplois.

Les données des sondages de la Grande-Bretagne, publiées vendredi, suggèrent qu’il y aurait un parlement suspendu aux prochaines élections – qui devraient avoir lieu en 2024 – si le vote avait lieu maintenant.

Il prévoit que les conservateurs gagneraient 308 sièges à la Chambre des communes, contre 365 remportés lors de la victoire écrasante de 2019.

Le Parti travailliste devrait faire élire 254 députés au Parlement, soit une augmentation de 52.

Les libéraux-démocrates devraient remporter neuf sièges (deux en moins) et le SNP 55 (un gain de sept).

Le passage prévu du bleu au rouge devrait également devenir évident dans la circonscription du Premier ministre, car sa majorité devrait être réduite.

Lors des élections de 2019, M. Johnson a obtenu 52,6% des voix à Uxbridge et South Ruislip, obtenant une majorité de 7 210 voix.

Il avait 15 pour cent d’avance sur son plus proche rival, Ali Milani, qui représentait le parti travailliste et a remporté 37,6 pour cent des voix.

Cependant, M. Johnson ne devrait recevoir que 45,3% des voix la prochaine fois, les travaillistes le talonnant à 40,2%, selon le calculateur électoral du New Statesman qui utilise les données de Britain Predicts.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Lord Frost remet à Šefčovič sa ligne rouge

Les sondages interviennent après que le gouvernement a tenté de déchirer le système de normes actuel des Communes pour retarder la suspension de l’ancien ministre conservateur Owen Paterson pour avoir enfreint les règles de lobbying.

Il est également apparu que l’ancien procureur général Sir Geoffrey Cox a voté par procuration tout en exerçant son deuxième emploi lucratif en offrant des services juridiques dans les Caraïbes.

Lord Evans, président du Comité sur les normes dans la vie publique, a déclaré que le public se souciait de questions telles que les normes.

Il a déclaré : « La semaine dernière a montré que les normes comptent pour le public. Les normes éthiques sont importantes pour faire fonctionner la démocratie. Le public s’en soucie. »

S’exprimant vendredi, le Premier ministre a reconnu qu’il fallait faire davantage et a souligné « l’importance vitale de la transparence ».

M. Johnson a déclaré: « Je pense que toutes ces questions sont importantes et je ne sous-estime en aucun cas l’importance vitale de la transparence des députés travaillant au premier rang pour leurs électeurs, des députés ne s’engageant pas dans un plaidoyer rémunéré.

« Et nous devons nous assurer que le comité des normes dirigé par Chris Bryant est autorisé à continuer et à faire son travail et que la commissaire aux normes fait son travail. »