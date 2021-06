Boris Johnson fait face à une rébellion conservatrice croissante au milieu d’une réduction «à courte vue» de l’aide étrangère | Politique | Nouvelles

Andrew Mitchell, ancien whip en chef conservateur, mène une révolte contre le Premier ministre – et est actuellement soutenu par au moins 14 députés d’arrière-ban. Ce nombre devrait augmenter. M. Johnson a fait des ravages lorsqu’il a annoncé une réduction temporaire des dépenses d’aide étrangère de 0,7% du revenu national à seulement 0,5% – une réduction d’environ 4 milliards de livres sterling par an.

Le groupe de députés pense qu’il dispose d’un soutien suffisant pour voir adopter une nouvelle législation visant à augmenter les dépenses d’aide d’ici 2022.

Les rebelles ont déposé un amendement qui obligerait les ministres à rétablir un objectif juridiquement contraignant de dépenser 0,7% du revenu national à partir de janvier prochain.

M. Mitchell a déclaré: «Chaque membre de la Chambre des communes a été élu sur une promesse manifeste très claire de respecter cet engagement.

« J’ai exhorté à plusieurs reprises le gouvernement à respecter la loi et j’ai imploré les ministres de reconsidérer la rupture de cet engagement.

« Les coupes ont maintenant un impact dévastateur sur le terrain et entraînent des pertes de vie inutiles. »

Mitchell a ajouté: “Nous exhortons le gouvernement à réfléchir à nouveau, ou nous demanderons au Parlement de réaffirmer la loi telle qu’elle est afin d’obliger le gouvernement à respecter son engagement juridique, à tenir son engagement très clair envers les électeurs britanniques et à tenir la promesse de la Grande-Bretagne au reste du monde. »

Le Premier ministre a défendu sa décision, affirmant qu’elle était nécessaire pour réparer les dommages causés par la pandémie de coronavirus.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à la BBC que la pandémie nous avait “obligés à prendre des décisions difficiles mais nécessaires” sur les dépenses étrangères.

L’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt et l’ancien ministre de l’Aide Sir Desmond Swayne se joignent à M. Mitchell dans la révolte des conservateurs.

Des organisations caritatives ont averti que des milliers de personnes pourraient mourir à la suite de la décision et que beaucoup d’autres pourraient se retrouver sans nourriture ni traitements médicaux.

Selon de nouvelles données de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), la réduction des fournitures de l’UNFPA s’élève à environ 154 millions de livres sterling. Elle fournit des contraceptifs à certaines des communautés les plus pauvres du monde.

L’IPPF craint que la réduction budgétaire n’entraîne environ 2,4 millions de grossesses non désirées.

Le Dr Alvaro Bermejo, directeur général de l’IPPF, a déclaré : « Non seulement le gouvernement démantèle des cliniques et des équipes de soins de santé bien établies, mais il prive également les ressources restantes de précieuses ressources sans préavis.

«Bientôt, les équipes de soins n’auront plus rien à donner aux femmes et aux filles qui se rendent dans les cliniques pour la contraception, ce qui entraînera inévitablement des millions de grossesses non désirées, des milliers d’avortements à risque et des milliers de décès maternels.»